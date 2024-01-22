《生醫股》長聖攜北美生技業 劍指幹細胞產業

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【時報記者王逸芯台北報導】長聖(6712)最新宣布，與Minerva及北美Axeon簽署投資合作協議，共同成立合資公司，以促進全球幹細胞產業的發展。不僅如此，三方的合資公司未來更計劃上市於美國納斯達克交易所。

根據協議，長聖授權其異體臍帶間質幹細胞(UMSC01)相關的在美國、歐洲與日本等專利(除臺灣外)和其Know-how授權給予美國合資公司，以治療心肌梗塞、腦中風、新冠肺炎和多發性硬化症等疾病。長聖將以這些資產作為技術入股，獲得合資公司48.78%的股權。Minerva提供臨床前研究、科技研發、藥理生物醫學研究和融資支援投入，獲得合資公司28%的股權而Axeon則以提供臨床試驗受託機構(CRO)服務、團隊人力、委託銷售、藥證法規事務等作為資本投入，獲得合資公司23.22%的股權。

此合作協議使得長聖不僅獲得北美合資公司48.78%的股權，還能獲得300萬美元的簽約金和文件交付金。根據IKE產業情報統計，一款新藥開發至上市成功預計投入約費用約8.9億美金，長聖目前UMSC01有四項臨床試驗進行中。法人預估，成立合資公司後，將可挹注長聖多項UMSC01臨床試驗費用，加速新藥UMSC01的研發進程，同時降低企業的營運成本和風險。

董事長劉銖淇表示這次合作的成功，跨出國內細胞產業公司進軍北美的第一步，相信這將推動幹細胞治療重症領域的發展，為全球病患帶來更多健康和希望，並預期國內細胞公司能藉此合作上市美國那斯達克成功。

長聖與Axeon及Minerva成立合資公司對全球幹細胞治療市場的發展前景表示看好。根據世界衛生組織的統計，心肌梗塞是全球第一大死因，每年約有1700萬人因心肌梗塞而喪生。全球每年的腦中風發病人數達到1500-1700萬人，其中超過80%為急性缺血性腦中風。心腦血管疾病的發病率和患病率每年都在上升。

透過成立美國合資公司，長聖期望能借助Minerva與Axeon在新藥開發至上市和全球新藥商品化方面的經驗，加速在全球等地區幹細胞治療市場的拓展。全球幹細胞的市場規模2020 年估算為237 億3千萬美金，該市場在預測期間內預計將以18.6％的年複合成長率增長，2028年前將達到929億1千萬美元。