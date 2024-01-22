陸1月LPR維持不變 人民幣中間價升62基點

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人民幣兌美元中間價22日報7.1105元，升值62個基本點。上一交易日中間價7.1167元，前一交易日官方收盤價7.1938元，上日夜盤收報7.1932元。

香港信報報導，大陸1月貸款市場報價利率（LPR）維持不變。中國人民銀行公布1月LPR顯示，一年期LPR維持3.45％，5年期以上LPR維持4.2％。

另一方面，人行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，22日展開人民幣（下同）1,220億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在1.8％。以此計算，公開市場單日淨投放330億元。

路透統計，本周（22日當周）共有約1.57兆元逆回購到期，其中22日到期890億元。從每日到期分布來看，23日和24日到期量較大，分別為7,600億元和5,470億元，合計占整周比例逾八成。

人民日報報導，人行貨幣政策司司長鄒瀾指出，貨幣政策將從三方面出力，為經濟高品質發展創造良好的貨幣金融環境。在總量方面，維持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量、經濟成長和物價水準預期目標相符。在結構方面，發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，活化存量、提升效能，進一步提升貨幣信貸政策引導效能，緊扣重大戰略、重點領域和薄弱環節，重點做好科技金融、綠色金融、普惠金融、退休金融、數位金融。在價格方面，促進社會綜合融資成本穩中有降，維持人民幣匯率在合理均衡水準上的大致穩定。