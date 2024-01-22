B肝罹癌風險高 初期無症狀易輕忽

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【中國時報 林周義】前民進黨黨主席施明德肝癌復發病逝，他在36歲時發現B肝帶原，這也是肝癌的最大危險因子。台灣肝癌患者中，有半數都曾有B肝帶原，其次則是C肝。專家提醒民眾，肝癌最可怕之處在於罹病初期不會有症狀，等到出現黃疸、腹水才就醫，往往已是末期。民眾如有B、C肝，或是年長、有共病、肝指數異常的脂肪肝者，必須3～6個月追蹤1次，接受超音波、抽血檢驗。

義大醫院代理研究副院長許耀峻指出，台灣肝癌的成因中，以B肝最多占約5成，其次是2～3成的C肝、1～2成的脂肪肝，慢性發炎之下，肝臟容易纖維化及硬化，進入「肝炎、肝硬化、肝癌」肝病三部曲。

肝病防治學術基金會表示，根據估計，目前台灣B型肝炎帶原者約有150萬人，C肝感染者約40萬人，其中每年約有7000人死於肝癌，5000人死於肝硬化。由於肝臟內部沒有痛覺神經，因此肝癌初期都沒有症狀，等到有症狀時大都是肝癌末期了。

「肝癌可怕之處在於，初期不會有症狀，不能靠『不舒服』來發現」。許耀峻表示，當患者感覺不舒服時，肝臟往往都已經壞掉，出現黃疸、腹水、肝昏迷等狀況，多已是末期。

肝基會董事長許金川提醒民眾，面對肝癌的不二法門，就是在腫瘤還沒有長大，出現症狀之前就先找到它。許耀峻也提醒民眾，即便B、C肝表面抗原消失，也必須定期追蹤。舉例而言，1個30～40年都有B肝的人，即便中年後病毒消失，但數十年來累積的傷害都還在，肝細胞仍然可能變異，導致肝癌發生。

許耀峻呼籲民眾，若B、C肝病毒仍活躍，必須3個月追蹤1次，接受超音波、抽血檢驗，若病毒不活躍，也應半年追蹤一次；至於脂肪肝者，約占全台人口的2～3成，換算下來有幾百萬人，不可能像B、C肝患者全數都追蹤，必須進行風險分級個別處理，若50歲以上，有糖尿病、高血脂及脂肪肝等共病，建議每半年進行追蹤。