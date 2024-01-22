腋下腫大遲未消退 當心乳癌轉移

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【中國時報 鄭郁蓁】58歲鄭太太有一天突然感覺左腋下有腫腫卡卡的感覺，但又無明顯不適感，心想隔幾天應就會消腫了，也就不放在心上，時隔約2個月，卻在健檢時發現，竟已罹患乳癌第二期。

衛福部最新癌症登記報告，乳癌是台灣女性最好發的癌症，發生率持續上升，台灣每年新增約1萬5000名個案。而乳癌常伴隨的表現，除大眾熟知可觸摸的明顯硬塊感外，還有乳頭凹陷、乳頭異樣分泌物（尤其是帶血分泌物）、乳房外型改變、乳房局部凹陷或凸出、乳房皮膚有橘皮變化，紅腫或潰爛，另腋下淋巴結出現腫大亦應特別留意。

北投健康管理醫院主任醫師沈彥君指出，淋巴結是免疫系統的一部分，而淋巴結腫大常見原因大多為感染，包括細菌、病毒、結核菌、真菌或寄生蟲感染等，或是免疫系統疾病，如紅斑性狼瘡、結締組織疾病、類風溼性關節炎等所引起。

不過，一旦淋巴結腫大有逐漸變大或長達數周都沒有消退，無論是否有出現伴隨症狀，如疼痛、發燒、體重減輕等，這時就得提高警覺可能是癌症所引發。

沈彥君表示，鄭太太經乳房超音波及乳房動態磁振造影檢查（MRI），可清楚發現左側乳房一處約有3.8公分浸潤腫塊，並且在同側腋窩有一顆腫塊約2公分，高度懷疑為乳癌，且有腋下淋巴結轉移現象，經協助轉介至乳房外科醫師做進一步切片檢查，確認罹患乳癌第二期。

沈彥君提醒，面對女性頭號殺手乳癌，應定期接受乳房X光攝影及乳房超音波檢查，或安排乳房磁振造影檢查，把握及早發現及早治療的機會。