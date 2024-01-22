淡海百億指標大案 盛大舉辦百萬交屋抽獎

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由麗寶集團旗下名軒開發打造的淡海指標大案「名軒海樂地」，於2024迎接全新的一年，為了感謝已購住戶的支持與信任，日前盛大舉辦百萬交屋抽獎活動。這場活動不僅象徵首批新年即住新家的客戶歡喜入住，更迎接全新年度「名軒海樂地」盛大完工的新氣象，住戶有機會參與摸彩活動，贏得各種驚喜禮品，最大獎將抽出20萬百貨禮券，讓新的一年，住戶能抽好禮、迎新龍、過好年。

「名軒海樂地」特別邀請八大中日藝術家作品進駐，將社區打造成淡海唯一雕塑之森，把家變成一座美術館，開創住進藝術館的全新生活；「名軒海樂地」極大化的棟距與中庭1,800坪生態水花園，交織出城市生活中更顯珍貴的綠意，並規劃四季皆能享受的20項飯店級公設，從淡海唯一室內溫水游泳池、高爾夫揮捍室、宴會廳、多功能球類運動室等，打造媲美北市豪宅等級的全方位建案。

從開案就一路熱銷的「名軒海樂地」不僅因為其開發規模備受矚目，更是未來銜接一二期商業CBD正核心與科技走廊。看好淡江大橋2025年即將完工帶來的淡海榮景，加上輕軌路線持續開發與淡北道路力拼今年底動工，建設紛紛到位打通淡水交通任督二脈，「名軒海樂地」7,600坪大基地坐落淡海CBD商業核心，輕軌V11出站到家的首席位置，未來沙崙路海樂地大道直上淡江大橋，西接台北港、約30分鐘直達桃園國際機場，從64快速道路約20分鐘到新板特區，便利的交通優勢，更是讓所有已購客以及雙北菁英家庭紛紛認同首選的強大地段優勢。

名軒開發董事長吳泓瑩表示，這是我們公司的一個重要時刻，我們感謝各位住戶的支持與肯定，這座淡海全新地標不僅是名軒開發一個嶄新的建築規劃，我們更實現藝術生活與渡假的全新風潮；這一切也歸功於我們出色的中福營造團隊和現場所有購房者的信任，一起開創淡海的新未來。寶穎廣告董事長蔡季㚬表示，非常感謝各位住戶的信賴，秉持著為每一棟建築找到最適合的主人，為每一個主人找到最幸福的家的精神，持續讓更有愛、更有目標的年輕人，購買屬於自己心中的家。

名軒開發在這次完工後，也將持續致力新建築的規劃與更多未來不同城市的佈局，持續提供高品質的生活環境，並積極參與社區建設，透過「名軒海樂地」這場完工交屋的盛大慶典，不僅共同見證新生活的開始，更是讓大家可以眼見為憑的看見值得收藏的好建築！