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比股價還會漲！台積電限定版「乖乖」超夯 1包轉賣價飆到450元

台積電2024年特定版的鎮機之寶「綠色金順乖乖」。圖／截圖自蝦皮
台積電2024年特定版的鎮機之寶「綠色金順乖乖」。圖／截圖自蝦皮

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台積電（2330）上周四（18日）召開法說會釋出2024年營收成長逾兩成的好消息，接連兩個交易日帶動台積電股價飆漲。當天剛好也是台積電今年特定版的鎮機之寶「綠色金順乖乖」開賣日，台積電員工排隊大搶購，還有員工拿到限定版乖乖後拿到網路轉賣，1包售價最高達450元，轉手增值約達18倍之多，比台積電股價漲幅還高，引發熱議。

台灣零食「乖乖」有個都市傳說，只要將綠包裝的「乖乖」擺放在機器上，就能發揮「神秘力量」，讓設備、機台「乖乖」順利運作，是台灣科技業的必備法寶，外媒BBC甚至專文介紹過此一獨特現象。就連超微執行長蘇姿丰去年訪台時，也手持印有蘇姿丰的Q版肖像以及AMD公司商標的超大包乖乖與台北團隊合影。

「護國神山」台積電更是每年都會推出限定版「乖乖」，2024年的「綠色金順乖乖」於本月18日開賣，引發員工搶購，網路更出現轉售價格高達500元，增值約20倍之多。

據了解，公司公告每人最少限購2包48元、上限最多1箱12包288元，由於限量銷售，加上又是台積電特定版，造成員工排隊大搶購。不過，搶購到的員工隨即拿到網路平台拍賣，目前1包售價最高達450元，價差剛過18倍，遠勝台積電漲幅還高，不只科學園區員工熱議，也在網路上掀起話題。

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