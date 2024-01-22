《國際政治》逼以色列同意「兩國」 傳歐盟使出這絕招

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】以色列和巴勒斯坦外長將於周一會見歐盟外交官員。路透社報導，為了結束這場在加薩的戰爭，歐盟正在考慮一些可能的舉措。

以色列外長Israel Katz和巴勒斯坦外長Riyad al-Maliki將分別參加在布魯塞爾舉行的歐盟外長例會，這次主要將討論中東問題，但也會談到烏克蘭戰爭。

沙烏地阿拉伯、埃及和約旦的外交部長，以及阿拉伯國家聯盟（ the League of Arab States）秘書長也將出席這次的歐盟會議。

在會議召開之前，歐盟外交部門已向27個成員國發送一份會議文件，就如何結束以巴衝突與實現和平提出解決方案。這項計畫的核心是呼籲歐盟、埃及、約旦、沙烏地阿拉伯和阿拉伯國家聯盟籌組「和平籌備會議」，並邀請美國和聯合國擔任會議召集者。

文件顯示，即使以色列或巴勒斯坦拒絕參加，會議也將繼續進行。不過，當各方代表在制定和平計畫時，在這些會談的每個階段都將徵求以巴雙方意見。

這份內部文件亦明確指出，歐盟和平計畫的其中一個關鍵目標是「建立獨立的巴勒斯坦國，與以色列和平、安全地毗鄰共存」。

歐盟官員坦承以色列官員和外交官目前對所謂的「兩國」解決方案不感興趣，但堅稱這是實現長期和平的唯一選擇。

美國總統拜登上周五透露已和以色列總理納坦雅胡討論巴勒斯坦獨立建國的解決方案，其中可能包括設立非軍事化政府。

納坦雅胡隨即在上周六反駁拜登的說法，並在周日發布聲明重申其立場，稱過去他頂住了來自國內外的壓力，將來仍將堅持「以色列對約旦以西所有領土的全面安全掌控，以確保加薩不再對以色列構成威脅」。

該歐盟文件亦建議參與這場和平會議的各方應該闡明以巴雙方拒絕接受該會議批准的計畫將面臨什麼「後果」。儘管歐盟在某些領域具有潛在的影響力，但該文件並沒有具體說明這些可能的後果。

歐盟是巴勒斯坦人主要的經濟援助者，也與以色列簽訂了包括自由貿易區等廣泛的合作協議。一些官員私下透露，歐盟可能端出合作協議來影響以色列。儘管如此，歐盟成員國最終是否會批准這個想法仍存在很大的變數，因為德國、奧地利、捷克和匈牙利向來都是以色列堅定的盟友。