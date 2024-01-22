星座理財／白羊國際財金急漲調節 天蠍順勢而為見好便收

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◎白羊座（3月21日～4月20日） 國際財金 急漲調節

事業運勢十分吉利，除受到太歲星祝福外，也出現了價值獲得肯定的現象，回到現實面來說，那就是獲得實質獎勵。由此可知，年終獎金有望，尾牙抽獎也容易成為幸運兒。不過溫馨提醒，對於職場異動，還是稍安勿躁為宜。投資求財，隨著國際財金趨勢運作，急漲調節為先。幸運物與色彩：墨翠與金黃。幸運數字：8、6、1、7及其組合。

◎金牛座（4月21日～5月21日） 投資求財 謹慎為宜

木星金牛，位於前段。天王金牛，回到中段，繼續逆行。驛馬星出現了發動的一周，是個充滿行動力的時段，本周的機會格外充沛。此時安排過年旅遊雖晚，不妨規劃龍年的行事目標，就從安排學習的機會開始。投資運勢雖然理想，不過由於偏財運不如預期，因此還是謹慎為宜。幸運物與色彩：葡萄石與粉藍。幸運數字：1、3、4、0其組合。

◎雙子座（5月22日～6月21日） 商務買賣 值得把握

偏財運勢十分理想，從現實角度來說，投資求財有利可圖，商務買賣與業務行銷也是如此，值得加把勁。然而存在另一個角度的現象，其實是有機會營運借力使力的能量場，不過並非實質合作，而是不經意的聊天與吸取經驗。投資求財，雖有利可圖，但以短線運作為較為理想。幸運物與色彩：黑曜石與紅色。幸運數字：3、9、4、8及其組合。

◎巨蟹座（6月22日～7月22日） 留意健康 避免過勞

幸運之神照拂在貴人宮位上，是個有機會合作共創佳績的一周。不過此種合作模式並非直接合作，而是透過學習，聽取專家或有緣人的專業意見，再依自己的節奏與計畫行事。健康磁場並不理想，因此提醒避免過勞，只因賺到了全世界賠了健康不值。投資求財，靈活運作營造財利。幸運物與色彩：瑪瑙與乳白。幸運數字：8、1、4、3其組合。

◎獅子座（7月23日～8月23日） 多看少做 理想對策

工作磁場十分活絡，是種如意順遂的寫照，也是福至心靈的象徵，如何靈活運作成為值得參考的策略。抱持學習的心，不但可創造財運、提升事業正能量，更可營造龍年的未來大趨勢。職場與商場得意，情場似乎不如預期，暫時放下再說。投資求財運也是如此，多看少動作為宜。幸運物與色彩：虎眼石與白色。幸運數：8、7、1、6及其組合。

◎處女座（8月24日～9月22日） 就線論線 營造財利

愛情運勢頗佳，單身適婚雙女（處女）值得積極參加聚會，美麗的邂逅故事有機會發生。已有伴旅的雙女宜多愛一些，其餘雙女則多愛自己，為生活營造更多如戀愛般精彩的喜悅。值得提醒的是家庭運勢，重要抉擇稍安勿躁為宜。投資求財，就線論線，營造短線財利。幸運物與色彩：橄欖石與粉紫。幸運數字：1、6、9、4及其組合。

◎天秤座（9月23日～10月23日） 除舊布新 迎接旺運

謹言慎行，只因守護星陷入口舌是非的泥潦中。還需謹慎理財，只因有種人云亦云的干擾出現在投資求財場域中。家庭運勢十分理想，歲末年終最理想的旺運策略就是「除舊布新」，本周末的「除日」最佳，除去晦氣，迎接超旺的20年。投資求財，宜以收悉標的與策略靈活運作。幸運物與色彩：瑩石與藍綠。幸運數字：3、7、1、6及其組合。

◎天蠍座（10月24日～11月22日） 順勢而為 見好便收

貴人磁場十分活躍，是個大利廣結善緣，積累貴人籌碼的一周。學習磁場也格外活絡，三人行必有我師的意境容易出現在本周，代表的是生活就是最好的老師。財務的部分，由於磁場不佳有必要謹慎理財，重大投資稍安勿躁。投資求財也是如此，短線順勢而為，隨時見好便收。幸運物與色彩：璧璽與紫色。幸運數字：9、4、1、8及其組合。

◎射手座（11月23日～12月21日） 重要事務 能緩則緩

金星人馬，進入尾聲。本周宜謹慎行事，尤其與家庭有關的重大事務，能緩則緩，勢在必行也最好步步為營為佳。放下是為了下一次舉起，這也是本周的重要課題。幸運的是，財利運勢格外理想，將生活聚焦在投資求財上，不但可豐富生活，也有機會營造豐衣足食迎接新年的吉象。幸運物與色彩：鈦晶與黃色。幸運數字：2、0、4、8其組合。

◎摩羯座（12月22日～1月21日） 預設立場 投資大忌

火星山羊，逐步進入中段。水星山羊，也逐步進入中段。水火會相，並接收到太歲星的祝福。冥王星離開了山羊，祝福山羊們開運了，不過6月中又會回到山羊座，目前宜多積累好運能量，6月中之後才有機會化壓力於無形。投資求財，大忌預設立場，順勢為宜。幸運物與色彩：蛋白石與茶色。幸運數字：3、4、8、1及其組合。

◎水瓶座（1月22日～2月19日） 虛心學習 貴人相挺

寶瓶之月，展開了序幕。而冥王寶瓶，又再度上場。由於太歲星刑剋，這將是個壓力十足的一周，化解之道在於看淡所有事物，夫唯不爭，故天下莫與之爭。幸運的是，貴人磁場十分明顯，抱持學習的心，吸取貴人的智慧與能量。投資求財，密切觀察外資法人動向為先。幸運物與色彩：琥珀與棕色。幸運數字：1、6、4、0及其組合。

◎雙魚座（2月20日～3月20日） 積極社交 累積人脈

土星雙魚，位於前段。海王雙魚，位於後段。貴人磁場十分充沛，最適宜也最需執行的就是走出家門，走出習慣領域，接觸不同人群，締結不同行為模式的貴人，易開啟龍年運勢新扉頁。寬宏的心面對職場事務，不爭一時，爭千秋。投資求財，短線運作，順國際財金動向之勢。幸運物與色彩：石榴石與粉紅。幸運數字：6、9、4、3及其組合。