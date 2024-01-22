《國際社會》抗議極右派主義 德國30萬人走上街頭

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】針對德國極右派政黨AfD而發起的全國性抗議活動，目前進入第二周，全國各城鎮在周末有高達數十萬人走上的街頭，進行示威抗議。

據此前的新聞報導，極右翼的政治勢力AfD黨在柏林近郊的波茲坦(Potsdam)進行了會議討論，研擬提出大規模驅逐外國人的移民政策。消息傳出後引起社會譁然，隨後出現的示威活動越演越烈。

目前在全國民調排名第二的AdD否認了新聞報導，稱該仇外的移民計畫不是該黨政策。

週日在柏林、慕尼黑、科隆，以及傳統A上fD勢力較大德東地區萊比錫和德勒斯登等大城，都出現大規模抗議活動。慕尼黑警方說，由於10萬名的示威者人數超出預期，慕尼黑主辦活動單位宣布提前結束活動。而警方稱，柏林也有3萬人參與活動，而且人數一直在增加中。

在科隆和布萊梅市也有數萬人走上街頭。活動主辦單位說，全德國約有30萬人參與示威。

AfD黨拒絕對示威活動發表評論。

包括英飛凌(Infineon)等商界領袖在上周表達了擔憂，西門子董事長Joe Kaeser說，有關AfD的新聞報導引發了「痛苦的回憶」。

德國總統Frank-Walter Steinmeier說，他把對抗極右極端主義的示威活動，視為是力量的凝聚。他在周日發表的視訊中說：「你們站起來反對右翼極端主義，並且鼓舞了我們所有人」。他呼籲所有的民主人士團結起來，展示我們更為強大。

德國副總理暨經濟部長Robert Habeck說，示威活動對民主來說是一種鼓勵。「令人印象深刻的是，許多人現在走上街頭，高舉著民主的旗幟」。

德國DAX成分股的企業在週六在德國新聞媒體上發表一系列的聲明，譴責極右的仇外言論、反猶太和極端主義。