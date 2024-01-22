國泰庶民指標出爐 逾42％民眾信心爆棚看好台股可飆萬九

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國泰金最新庶民指標出爐！國泰金22日發布2024年1月國民經濟信心調查結果，民眾景氣展望樂觀指數上升，對股市樂觀情緒更持續走揚、風險偏好指數上升，對於台股展望樂觀，有42.4％民眾認為今年上半年台股加權指數高點會落在19,000（含）上方，甚至有19.9％民眾預期高點會超過2萬點以上。

國泰金控經濟研究處協理陳欽奇分析，此次調查於2024年1月1日至7日進行，調查期間市場對主要央行貨幣政策看法轉變為偏鴿，國際股市震盪偏升，因此提升民眾對股市樂觀看法。1月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數持續走揚，從去年12月的16.1上揚至16.6，創下七個月新高紀錄，風險偏好指數同步上升，從上月的13.9大幅提高16.2，也寫下2022年2月以來的紀錄。

調查結果顯示，民眾對2024上半年台股高點預期，31.9％的民眾認為台股指數上半年高點將介於18,000（含）~19,000區間，22.5％的民眾認為高點落在19,000（含）~20,000區間，19.9％則預期高點會超過20,000（含）。總計有42.4％民眾認為2024上半年台股加權指數高點會在19,000（含）上方。

不過，也有近四成民眾預測上半年低點可能跌破萬五。最多民眾（31.5％）預期2024上半年台股低點會落在15,000（含）~16,000區間，也有高達30.3％民眾預期低點會介於16,000（含）~17,000區間，僅15.4％民眾預估低點會介於14,000（含）~15,000區間，22.8％民眾則預期低點落在14,000下方。整體來看，有38.2％民眾預期2024上半年指數低點可能跌破15,000。

在景氣通膨展望方面，42％民眾預期2024年經濟成長率在3％以上，54％民眾預期通膨仍高於2％。主計總處預估台灣2024年經濟成長率3.35％，2024年通貨膨脹率1.64％，本1月調查結果顯示，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在2.61％，42％的民眾認為2024年經濟成長率會在3％以上。

而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.20％，54％的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2％。相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長較保守，而對於通膨預期相對較高。

由於預期通膨增溫，在房屋買賣意願方面，買房意願指數小升至-45.5（12月：-46.7），賣房意願則下滑至-11.5（12月：-10.4）。

國泰金此項調查於2024年1月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共17,009份有效填答問卷。