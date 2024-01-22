大亞首個光儲合一案場儲能系統1月掛表、3月正式商轉

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大亞電線電纜(1609)近年加速布局綠能產業腳步，子公司志光能源2022年獲得首個經濟部能源局光儲合一標案，其中儲能系統建置容量23.5MW，1月掛表，預計3月正式商轉，儲能系統總容量容量達到36.5MW。

大亞集團指出，大亞集團光儲合一標案的太陽能光電案場建置容量35MW、志光能源位於台南七股漁電共生第二期建置容量35MW太陽能光電案場，2022年已向台南市政府遞件申請。

大亞集團表示，集團致力能源鏈管理，涵蓋能源產生、傳輸、轉換、儲存到管理，提供全方位能源服務。極大化再生能源發展效益，大亞集團旗下志光能源2022年取得經濟部能源局光儲合一標案，建置容量全國最大23.3MW儲能系統，在秉持安全與穩定高效率的自我要求下，1月正式掛表，預計3月進行商轉，成為全台指標性的光儲案場，預計一年儲存量上看3,394萬度，助力台電維持電網穩定度。

大亞集團沈尚弘董事長表示，「開發再生能源的核心價值是將有限的自然資源做有效的應用，在發電端建造儲能設備，既能降低能源傳輸過程中造成的耗損，亦能實現電力靈活轉移。」

大亞集團指出，志光能源光儲合一案場總裝置容量23.3MW，正式商轉後，每日儲存93,000度太陽能發電量，1年3,394萬度，可提供8,300家戶一年的用電量。

大亞集團指出，志光能源光儲合一案場更採用集團最新開發之百萬瓦級大型儲能不斷電系統(UPS)及虛擬電廠系統(VPP)，UPS系統除可持續供給電力維持穩定性外，更能防止設備斷電造成的機器和資料損耗。

大亞集團表示，集團開發的虛擬電廠系統(VPP)也於2024年亮相，透過雲端整合分散各地的儲能案場，有效監控、維運與管理儲能資源，達到即時有效的分散式能源資源管理。