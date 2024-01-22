群益證旺年會展現ESG承諾 董事、員工齊聚見證

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群益金鼎證券（6005）於20日在南港展覽館舉辦實體旺年會，邀請所有董事、員工共聚一堂，也是疫情後首次舉辦實體旺年會，這不僅是對全體同仁一整年辛勤付出表示感謝之意，更是展現對永續發展和ESG（環境、社會、公司治理）價值的深厚承諾。

群益董事是公司的領航者，更是員工幸福的守護者，董事出席旺年會現場與同仁互相交流、同樂，表達對員工福祉的關懷及永續發展的支持。董事也強調對性別平等的重視，並加入永續價值的宣示當中。在此次旺年會盛會，董事與全體同仁將共同見證群益對於企業社會責任的承諾，一起迎向美好的永續未來。

社會責任一直是群益的核心價值之一，透過這次活動，群益不僅要回饋員工，更向社會大眾宣示群益致力於維護員工尊嚴與平等之工作環境，不因不同種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座或血型等為由，而有差別待遇或任何形式之歧視，並禁止強迫勞動、僱用童工及性騷擾等任何違反人權之行為。

此外，群益對於員工福祉一向都非常的重視。群益在去年疫情趨緩後，即重新啟動了總公司員工視障按摩服務，更於8日起增設敦南辦公大樓按摩站，這不僅是對員工身心健康的關懷，更是對企業社會責任的實踐。

除提供視障按摩師就業的機會，同時展現公司對社會弱勢族群福祉的關注。群益聘請之按摩師性別也維持一定的男女比例，代表公司對性別平等價值的重視，更是致力追求的永續文化。

群益同時也提供多元的福利措施，包括員工團體保險、員工及眷屬優惠自費團保優惠、旅遊／結婚／生育／住院／注射疫苗補助等，以確保員工在關鍵時刻能夠得到適當的支援。公司也注重員工的個人發展，透過專業證照獎勵金、教育訓練制度、e-learning數位學習平台、年度MVP選拔等方式，強化員工的職能，培養未來的潛力儲備人才。

群益積極推動企業社會責任，自2023年起實施一系列措施，鼓勵員工參與公益活動。公司提供一日給薪志工假，鼓勵同仁參與志工活動；提供補助鼓勵員工成立各種社團，如羽球社、舞蹈社等，希望培養運動習慣，紓解工作壓力。

去年群益在台中朝馬運動中心舉辦「群益跳起來！2023幸福企業運動會」，吸引近400名員工及家屬參與，讓員工能透過運動釋放壓力、放鬆身心。公司未來也會持續籌劃活動，鼓勵員工保持運動習慣、重視身體健康，彰顯企業社會責任。

這一切不僅展現了群益對於永續發展和ESG價值的承諾，同時透過對員工健康、福祉及個人發展的關切，營造一個樂在工作、關懷員工的企業文化。藉由本次旺年會活動，公司期望能與員工共同見證這份承諾，攜手走向更加繁榮、永續的未來。