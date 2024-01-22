新產品助攻營運 法人喊買這檔網通股

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

啟碁（6285 TT）

一次性財報利空提供買進良機，投資建議調升為Buy。

投資建議：23Q4財報一次性因素造成毛利率低於市場預期，導致股價短線重跌，但寬頻網路建設持續帶動營收規模成長，毛利率將持續轉佳，有利於提升獲利，以歷史本益比上緣評價，短線一次性財報利空提供買進良機，投資建議調升為Buy。

新產品推動營收成長，2023年營收1,107.88億元，YoY+16.30%，EPS 7.85元：2023年半導體缺料的狀況已於23Q2解除，企業級網通設備、5G FWA CPE、低軌道衛星網通設備，以及電動車用ADAS毫米波雷達與DMS等…新產品量產出貨，帶動公司營收持續成長，2023年營收1,107.88億元，YoY+16.30%。雖然4Q23受匯率因素壓抑當季毛利率0.4%，以及提列庫存跌價損失影響毛利率0.8%，23Q4台幣匯率快速升值產生匯損，影響23Q4獲利，稅後淨利38.03億元，YoY+21.82%，EPS 7.85元。

進入營運淡季，預估24Q1營收255.35億元，QoQ-13.98%，EPS 1.84元：展望24Q1，年節因素造成工作天數減少，電信營運商進入年初拉貨淡季，北美企業持續裁員，對企業級網通設備需求下滑；北美電動車產業持續去化庫存，燃油車銷量受電動車擠壓，皆對出貨造成壓力，預估24Q1營收255.35億元，QoQ-13.98%。因無一次性提列庫存跌價損失壓抑毛利率水準，預期毛利率將優於23Q4，預估稅後淨利8.91億元，QoQ+2.53%，EPS 1.84元。

Connected Home帶動成長，預估2024年營收1,202.66億元，YoY+8.56%，EPS 10.51元：展望2024年，美國寬頻網路基礎建設有助抵抗電信商去化庫存逆風，歐洲地區新標案對5G FWA需求成長，Connected Home營收成長；LEO網通設備雖然持續成長，但因企業級網通設備預計庫存調整將進行到24H1，預期Networking營收年增率居次；車聯網模組應用於燃油車比重較高，且燃油車銷量受電動車競爭逐年下滑，北美品牌電動車受到中國品牌電動車削價競爭，預期Automotive營收持穩，預估2024年營收1,202.66億元，YoY+8.56%。因營收規模進一步放大，新產品陸續出貨有助於提升產品組合，預期毛利率優於2023年，預估稅後淨利50.92億元，YoY+33.91%，EPS 10.51元。