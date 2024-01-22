國泰祭理財三大心法 讓年終獎金錢滾錢

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農曆新年將至，企業陸續發放年終獎金，正是善用年終紅包錢滾錢的好時機！國泰金旗下子公司國泰世華銀、國泰證券22日提出三大理財心法，再搭配「多元配置、定期定額」兩大策略，協助民眾掌握財務方程式，為自身累積財富。

心法一、健康理債，建立財富管理平安符。現代人雖對債務不像以往那麼負面，但龐大的財務壓力仍會對個人生活品質和幸福感造成嚴重影響。國泰世華銀行表示，「理債」最重要是維持良好的信用評分，避免過度信用擴張損害個人信用，例如信用卡或貸款不逾期繳款，當需要買房、買車等時，良好的信用評分有助於獲得更好的貸款利率，實現長期的財富管理目標。

心法二、計算現金流，增加正流量。理債的重點在於不要讓現金流成為負向。當持續性的支出，例如房租、水電和三餐費都屬於現金流出。當收入扣除支出後，剩餘可以自由支配的資金就是「正向現金流」。年終獎金可以用來買進可增加現金流的資產，例如有利息收入的定存、股票，或是債券等。透過增加現金流，讓人生擁有更多選擇權。

心法三、化整為零，降低重壓風險。「不要把所有的雞蛋全都放在一個籃子裡。」國泰世華銀行表示，小資族資金雖有限，但仍須做好投資配置，不要同一時間內全部投入單一標的，避免因單一資產表現不佳或波動度大，導致一次性大筆損失。

國泰世華銀行與國泰證券皆建議「定期定額」，除能透過長時間且穩定投入資金來平均投資成本，亦能克服市場高低起伏波動風險，因此也被稱為「懶人投資術」。

相對於全球各國股市，台股的高殖利率一直是存股理財的優良標的，是越來越受到青睞的資產配置。透過定期定額存股可以降低買在高點的風險，但選擇合適的標的則是存股成功的關鍵；國泰證券表示，國泰證券App的台股定期定額服務，結合「智慧加減碼」功能可提高定期定額平均投資成本的效率。

國泰世華銀行則指出，有時間進行市場研究的人，投資「台股個股」有機會參與高成長，但需要承擔較大風險。沒有時間或不想花太多時間研究市場的人，可以投資跟著大盤指數走的「台股ETF」。但想要追求超越大盤的機會，又沒有時間研究市場的人，可以考慮由專業經理人主動操盤的「台股基金」。即日起至2024年12月31日，凡新存戶透過國泰世華銀行數位通路申購首筆基金，該筆即享手續費0元優惠。

除了股市外，投資人如果想布局債市，國泰證券「小額債券App」也提供投資人BBB以上百餘檔海外債券商品，可投資幣別有美元、澳幣、南非幣計價等，只要美金2000元起，就能前進海外債券市場。