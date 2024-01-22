醫美刷卡年增近10％！公股銀曝這年齡女性最愛進廠維修

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醫美大戶現形！根據兆豐銀行統計，去年醫美刷卡的前一百名大戶中，有高達84％都是女性，平均年齡則是落在55歲的熟女族群，每人每年在醫美刷卡次數約16.5次，相當於不到一個月就會「進廠維修」一次，且每次花費平均為3.6萬元，等於一個小資族的月薪，一整年下來光是花在醫美的簽帳金額就高達近60萬元，投資自己外在美可謂毫不手軟。

兆豐銀行分析發現，最熱衷醫美的刷卡族群，主要以新竹以北佔比54％居大宗，最多落在新北市（20％）、其次為台北市（19％），台中市則居第三（15％），若將範圍縮小觀察，前10名醫美大戶更有一名退休男性，每年豪擲破百萬元進行醫美消費，可見愛美不分男女，重視外貌的男性也是大有人在，花費力道絲毫不亞於女性。

由於不少愛美民眾都會把握春節期間進行醫美療程，希望在連假度過恢復期，年後華麗變身，因此醫美與整形外科診所每年12月到農曆過年的來客數往往能比其他時節至少增加3成以上，然而醫美療程所費不貲，不少人都會選擇用刷卡方式支付，連帶也帶旺信用卡的醫美簽帳金額，根據兆豐銀行統計，去年疫情趨緩、口罩解禁，許多民眾更願意花錢投資自己外在美，因此醫美整體刷卡消費筆數不僅年成長近4％，金額更增加近10％。

為了搶攻醫美消費商機、同時推動無現金支付，兆豐今年特別推出醫美業者收單優惠費率，除提供免設質且可快速申請刷卡機的專案，同時也可讓消費者透過刷卡享有分期付款的便利性，因此，民眾可挑選能接受刷卡付款的診所，若不想進行侵入式醫美，民眾也可挑選有刷卡優惠的美容SPA店家，合作店家可享受折扣且可接受分期。