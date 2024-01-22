陸央行LPR按兵不動 專家：Q1降息仍有必要

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大陸2024年首份貸款市場報價利率（LPR）報價出爐。中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心公布，2024年1月22日貸款市場報價利率為：1年期品種報3.45％，5年期以上品種報4.20％，均與前一期持平。對於「降息」預期落空，專家普遍認為，在第1季實施降息仍有必要。

澎湃新聞報導，LPR是在中期借貸便利（MLF）利率基礎上加點形成，儘管市場存在降息預期，但大陸央行15日在本月的MLF續作中保持中標利率不變，「市場對本月LPR按兵不動已有預期」。

對於此次「降息」預期落空，據此前報導，民生銀行首席經濟學家溫彬表示，2023年12月新增信貸和社融整體仍在高位，表明經濟正處於穩固回升過程中。伴隨年初信貸投放和財政資金支出加快，經濟修復力度會進一步增強，短期內降息的緊迫性不高。

雖然首月的降息預期已經落空，但專家普遍認為，在第1季實施降息仍有必要。東吳證券首席宏觀分析師陶川表示，若降息未在1月落地，春節後3月降息也是有利的時機點。

公開資料顯示，LPR由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由大陸全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。

而中國人民銀行指導利率自律機制此前對場內外LPR報價行進行了考核，根據考核結果調整了LPR報價行，自22日起，調整後的LPR報價行增加至20家，新增中信銀行和江蘇銀行。