美國原油產能增長放緩 IEA上修今年全球原油用量

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有鑑於出口配額的可用性，以及亞洲柴油和汽油相對較高的利潤率，中國煉油廠可能在未來幾個月，尋求將成品油出口保持在較高的水平。街口投信表示，中國若能刺激復甦，則可望成為今年原油需求成長主要來源。

國際原油期近日先攻堅後回軟，帶動今（22）日在台股交易的期街口布蘭特正2及期元大S＆P石油二檔正向原油ETF股價齊跌，另反向的期元大S＆P反1，則出現小漲。

街口投信指出，美國能源資訊署（EIA）1月報告中表示，2月美國主要頁岩油產區的石油產量將連續第5個月下降。鑽井報告數據顯示，下個月石油產量將降至968萬桶／日，原因是伊格爾福特和巴肯地區產量下降，以及美國產量最高的地區二疊紀盆地增長放緩。

二疊紀盆地的石油產量預計將增加至597.4萬桶／日，創有紀錄以來的最高水準。

儘管如此，該指數仍是去年6月以來的最小增幅。預期美國原油產量即將於今年達峰見頂。

IEA與產油國組織（OPEC）皆發布報告預測全球石油需求強勁增長，IEA月度報告預計2024年石油需求將成長124萬桶／日，比先前的預測增加18萬桶／日。

而OPEC報告預計今年需求將成長225萬桶／日，與12月預測持平，並預計2025年石油需求將強勁成長185萬桶／日，達到 1.0621億桶／日。全球因擔憂需求展望，去年第四季原油價格開始下跌，中國趁油價回檔開始增加進口並恢復庫存。

此外，外電路透也報導，中國煉油廠正在市場上增加今年3月和 4月交貨的原油量。