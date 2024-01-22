LINE Bank加入全國繳費網 方便用戶輕鬆繳

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上班族工作繁忙，收到學費、水電瓦斯費等生活繳費帳單，忙起來沒空跑超商、一擱下容易忘記繳款時間，甚至不記得繳過了沒有，又怕錯過繳費期更麻煩！日前LINE Bank正式加入「e-Bill全國繳費網」活期性帳戶、晶片金融卡繳費作業金融機構之列。上「e-Bill全國繳費網」網頁或App，單筆選擇LINE Bank帳戶即時繳付，免找ATM、免跑到便利商店，即可繳交信用卡費、水費、電費、瓦斯費、保險費、電信費、學費、有線電視費等生活帳單。LINE Bank超過170萬的用戶，不管人在哪裡，都能輕鬆完成線上繳費。

除此之外，「網路繳稅服務」也可透過LINE Bank帳戶繳稅，舉凡綜合所得稅、房屋稅、個人房屋土地交易所得稅、地價稅、營業稅等，都可於法定繳稅期間至「網路繳稅服務」網站上隨時繳付。

線上完成繳稅費扣款後，LINE Bank會立即發送帳戶交易結果即時通知，提供民眾輕鬆紀錄對帳。LINE Bank的所有帳戶交易，哪怕只有一塊錢，都會發送即時通知，也就是說，使用LINE Bank帳戶繳稅費，不僅不怕忘記有沒有繳過，即使是其他一般交易，筆筆都通知，更保障民眾交易安全。到「e-Bill全國繳費網」或「網路繳稅服務」選用LINE Bank帳戶繳付，繳款紀錄將一覽無遺。