P2P頻爆雷 金管會提四大示警

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P2P網路借貸平臺頻爆雷，金管會再提出示警。金管會22日表示，P2P平臺是依據民法規範，提供資金借貸及債權轉讓等資訊中介及媒合相關服務，該等平臺不是經金管會核准設立的金融特許事業，不得經營吸收存款或發行有價證券等金融特許業務。

金管會特別提醒民眾，透過網路平臺從事借貸行為時，應注意四大事項及可能面臨的風險，並衡量自身財務承擔能力，以保護自身權益。

一、 應審慎評估從事網路借貸相關投資活動：民眾選擇與P2P平臺往來前，宜先進行多方評估再進行相關交易，例如：1不聽信來源不明的借貸或投資廣告及資訊、2不使用聲稱保證收益或高獲利的借貸或投資平臺、3要對高報酬話術廣告提高警覺、4要多瞭解平臺相關營運模式。

二、 充分瞭解相關契約書內容：民眾於簽署契約前應仔細閱讀契約條款，了解條款所約定的雙方權利義務重要訊息。例如：借貸契約的重要內容，包括貸款期間、貸款利率、貸款金額等。

三、 出借人應計畫性投資：出借人與借款人互不相識，借款人可能會有倒帳風險，且借出款項也不是隨時可收回，所以出借人投入資金前，要審慎衡量自己的財務狀況及風險承擔能力，先計劃再投資，且應注意風險分散，避免將資金過度集中於同一個平台或同一個投資案件。

四、 借款人應瞭解各項借款支出並預為因應：借款人於借款前，對於利息、違約金、遲延利息的計收方式須充分瞭解，也要衡量自身的還款能力，避免過度擴張信用，導致無力償還債務的情事發生。

金管會表示，為協助健全P2P平臺產業的正向發展，金管會已在2023年10月19日發布「網路借貸平臺業務事業指導原則」，針對P2P平臺的風險控管機制及消費者保護措施，定有相關參考做法。再次提醒民眾，選擇往來P2P平臺業者時，除注意前述風險外，可以參考該指導原則所定重點，避免貿然投入資金，以保障自身權益。