高奢市場年賺11兆台幣 這三家無人可及

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勤業眾信聯合會計師事務所發布 2023全球奢侈品力量報告指出，全球奢侈品產業持續強勁成長，百大奢侈品企業在2022年間創造了3,470億美元的營收，較2021年成長13.4％。

勤業眾信觀察，在追求時尚風潮的同時，奢侈品產業越來越看重數位應用和ESG發展，加速導入AI、機器學習和IoT等，有助建立信任、深化品牌和消費者間的關係；同時，「線上搜尋，線下購買」（ROPO）蔚為主流，是奢侈品產業決策及提升競爭力的關鍵工具。

勤業眾信聯合會計師事務所消費產業負責人呂宜真資深會計師提到，儘管市場仍處於高通膨、高利率環境，生成式AI的興起為消費者提供個人化推薦、自動生成文案、優化商品庫存管理與供應鏈資源配置等應用，推升奢侈品產業帶來嶄新的價值。

奢侈品消費客群相較不受通膨等外在因素影響，但也更追求獨特性及服務體驗，因此，業者更應兼顧消費客群需求與科技工具之運用，以尋求最佳的平衡點。

勤業眾信報告發現，全球百大奢侈品企業在2022年所創造的整體營收較前一年度亮眼。前十大奢侈品企業中，老字號品牌路易威登（LVMH）與開雲（Kering）持續榮登前兩名寶座。LVMH 美妝產品類達10％有機成長，歷峰（Richemont）在2022年於多個地區的銷售額皆有雙位數成長，以50.1％的強勢成長率，排名上升三名至第三名。

此外，周大福以41.1％的成長率，排名上升一名至第七名，驅動其成長的主因來自於新店面的開張，和疫後復甦提升民眾購買黃金的需求與意願。