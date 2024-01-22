1／22期貨市場掃描

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美股

受到AI概念股全面大漲激勵，標準普爾500指數在睽違兩年後首次創下歷史收盤新高，費城半導體指數也勁揚逾4％、寫下歷史收盤新高紀錄。

道瓊工業平均指數1月19日終場上漲1.05％（395.20點）、收37,863.80點，創歷史收盤新高；周K線上漲0.72％。那斯達克指數上漲1.7％（255.37點）、收15,310.97點，創2022年1月4日以來收盤新高；周K線上漲2.26％。標準普爾500指數上漲1.23％（58.87點）、收4,839.81點，創歷史收盤新高；周K線上漲1.17％。費城半導體指數勁揚4.02％（169.13點）、收4,375.65點，創歷史收盤新高；周K線大漲7.98％。

這顯示標準普爾500指數自2022年10月12日展開的牛市行情仍存。U.S.BankWealthManagement上市市場部門負責人LisaErickson表示，這日行情振奮人心，標普500站上了挑戰難度很高的4,800點。若延續這個動能，將是非常正面的信心訊號。

AI伺服器及儲存技術大廠美超微電腦（SuperMicroComputer）於18日美股盤後大幅上修第二季度（2023年10-12月）財測，理由是「機架規模（rack-scale）、AI及總體IT解決方案的市場與終端客戶需求強勁」，股價應聲暴漲35.94％、收423.36美元，創歷史收盤新高。

路透社報導，LSEG資料顯示，19日當天輝達、AMD成交金額分別多達310億美元、230億美元，比華爾街任何一檔股票都還要多。微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）這兩家全球市值位居前二的企業，股價也分別上漲1.22％、1.55％。經濟數據方面，密西根大學公布，1月消費者信心指數攀升至2021年夏季以來新高。

這壓抑了降息預期。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，截至台北時間20日上午8時30分，聯邦基金期貨投資人預測，Fed3月20日首度降息一碼至5.00~5.25％的機率僅剩48.1％，低於一周前的76.9％，按兵不動的機率卻從一周前的19％大增至50.7％。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）3月原油期貨1月19日收盤下跌0.7美元或1％至每桶73.25美元，因中國第四季經濟增長略低於預期引發需求擔憂的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌0.54美元或0.7％至每桶78.56美元。上周，NYMEX原油上漲0.8％，布蘭特原油上漲0.3％。

美國商品期貨交易委員會1月19日報告顯示，截至1月16日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約原油期貨投機淨多單較前周減少4.5％至162,034口。

國際能源署（IEA）月報表示，2023年第四季，全球石油需求年增170萬桶/日，較第二季以及第三季約320萬桶/日的年增長明顯放緩。2023全年，全球石油需求年增230萬桶/日，預期2024年全球石油需求增長將放緩至年增124萬桶/日，因總經環境持續面臨逆風的影響；但此較前月報告的預估上調18萬桶/日，因對經濟的預期略有改善，以及較低的油價將帶動需求增長的影響。

報告表示，2024年全球石油供應量預估將年增150萬桶/日，達到創新高的1.035億桶/日，主要受到美國、巴西、圭亞那以及加拿大等國產量增長的帶動。產量增長主要來自於石油輸出國組織及其產油盟國（OPEC+）以外的國家，OPEC+以外的產油估將年增150萬桶/日，反觀今年OPEC供應量則預期持平，前提是產油國的自願減產在第二季之後逐漸取消。

石油輸出國組織及其產油盟國11月30日會後表示，多個OPEC+國家宣布額外自願減產，與2023年6月原定的2024年生產配額相比，合計將減產達每天220萬桶，旨在支持石油市場的穩定與平衡。減產將從2024年1月1日開始直至3月結束。

12月份，俄羅斯石油出口較前月增加50萬桶/日，達到780萬桶/日，創下9個月來的新高。其中，原油出口量較前月增加24萬桶/日，至500萬桶/日，油品出口量則是較前月增加26萬桶/日。不過，俄羅斯石油出口收入則預期將降至6個月新低的1,440億美元，主要因為國際油價下跌，且俄羅斯原油在西方制裁下較國際油價的折價也有所提高的影響。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥與玉米期貨1月19日上漲，主要受到出口銷售增長的帶動，黃豆則是下跌。3月玉米期貨收盤上漲0.3％至每英斗4.4550美元，3月小麥上漲1.3％至每英斗5.9325美元，3月黃豆下跌0.02％至每英斗12.1325美元。上周，黃豆、小麥、玉米分別下跌0.9％、0.5％、0.3％。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）3月棉花期貨1月19日上漲1.8％至每磅83.95美分，上周上漲3.3％；3月粗糖期貨上漲2.3％至每磅23.57美分，上周上漲9.1％。

美國商品期貨交易委員會1月19日報告顯示，截至1月16日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的芝加哥小麥期貨投機淨空單較前周增加40％至46,611口。玉米期貨投機淨空單較前周增加27％至219,968口，淨部位創下2020年6月以來的新低。黃豆期貨投機淨空單較前周增加146％至93,668口，淨部位創下2019年5月以來的新低。

小麥當周出口裝船量244,900公噸，較前周與過去4周均值分別減少58％與37％，主要出口市場為日本（62,900公噸）、墨西哥（55,500公噸）、泰國（55,300公噸）與台灣（41,400公噸）。2023/24年度至今，美國小麥出口量年減9％至1,020萬噸。美國農業部1月報告預估2023/24年度小麥出口量將年減4.5％至1,973萬噸，與前月相同。

9月起的2023/24年度玉米一周出口簽約淨銷量為1,251,100公噸，較前周大幅增加，較過去4周均值增加61％，銷售增加主要來自墨西哥（637,000公噸）、哥倫比亞（107,000公噸）、日本（83,500公噸）、韓國（73,200公噸）與沙烏地阿拉伯（70,000公噸）。

玉米當周出口裝船量1,000,400公噸，較前周減少4％，較過去4周均值減少3％，主要出口市場為墨西哥（382,000公噸）、日本（304,800公噸）與哥倫比亞（113,200公噸）。2023/24年度至今，美國玉米出口量年增30％至1,440萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨1月19日收盤上漲7.7美元或0.4％至每盎司2,029.3美元，美元指數下跌0.2％，3月白銀期貨下跌0.4％至每盎司22.711美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨下跌0.6％至每盎司907美元，3月鈀金期貨上漲0.5％至每盎司948.7美元。上周，金銀鉑鈀分別下跌1.1％、2.7％、1.5％、3.1％。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）19日黃金持有量減少1.15公噸至860.95公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量減少14.24公噸至13,452.06公噸。

專注於貴金屬與綠色科技的瑞典投資公司AuAgFunds發布2024年展望報告表示，隨著黃金和白銀都進入長期牛市，金價有望持續寫下歷史新高。報告預計今年金價將上漲20％，有望推動金價突破每盎司2,400美元。

報告認為，各國央行將在2024年放棄升息，採取更加寬鬆的政策立場，這將在可預見的未來推動金價上漲。報告表示，預期聯準會將在今年的全球降息中領跑，將會帶動美元走弱，也將是黃金市場的一個利多。

除了看好金價之外，報告認為銀價的表現可能更好。報告預估至2024年底，金銀價格比將會降至70倍，如果年底金價達到每盎司2,475美元，則意味銀價將達到每盎司35美元。黃金期貨1月18日收盤為每盎司2,021.6美元，白銀期貨收每盎司22.807美元，金銀價格比為88.6倍。

報告指出，在金銀價格前景看好的環境下，投資人可以更加關注金礦股。報告表示，從歷史數據來看，金礦商股價相對於黃金的估值被低估，這種情況可能會在即將到來的長期黃金牛市中逆轉。報告表示，與標準普爾500指數相比，金礦商的股價也被低估，這提供了一個具有吸引力的切入點。報告指出，隨著金價上漲推高利潤率，金礦公司將擁有健康的資產負債表，並預計中小型礦商的表現將會優於大型礦商。