PMC與西門子智慧技術開啟工具機新紀元

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精機械中心（PMC），攜手西門子公司聯合，舉辦「工具機數位化高效永續生產研討會」，將於１月31在PMC第二辦公室一樓工廠訓練教室盛大舉行。

面對全球生產製造供應鏈的急速變化，臺灣工具機業界正積極引領數位轉型，以提升競爭力，創造更高效率與永續生產環境。為了深化業界對數位技術的理解與應用，經濟部產業技術司指導財團法人精密機械研究發展中心（PMC），攜手西門子股份有限公司聯合舉辦工具機數位化高效永續生產研討會，將於2024/01/31(三)在PMC第二辦公室一樓工廠訓練教室盛大舉行。

長期以來，臺灣工具機業與下游製造產業一直以外銷市場為主力，然而，全球生產製造供應鏈的競爭環境變化迅速，促使業界必須積極面對數位轉型的挑戰。在這個背景下，工具機設備與製造流程的數位化設計和智慧化應用成為提升效能、打造循環再生環境的關鍵。為了協助業界更好地應對這一挑戰，本次舉辦之工具機數位化高效永續生產研討會，將由西門子股份有限公司分享最先進的工具機數位化解決方案。同時，由PMC分享在法人科技專案資源支持下所開發的智慧化應用模組，可降低設備調參人員的門檻，減少機電系統匹配之參數調整時間，以及根據加工條件提供最適當的運動控制參數，讓工具機設備產品精度提升。

本次所舉辦之工具機數位化高效永續生產研討會，也將透過分享工具機數位化解決方案，讓金屬加工業者思考如何在數位製造的未來中，實現高效、永續的生產模式，並有助於國內製造業加速應對國際製造市場的挑戰，更進一步強化臺灣工具機業界在全球的競爭力。歡迎業界先進報名參加。

報名網址https://www.pmc.org.tw/tw/traning/show.aspx?num=128&kind=5諮詢窗口：財團法人精密機械研究發展中心 謝先生04-23599009#842