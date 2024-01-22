龍年表玩創意 浪琴聯手藝術家 梅花表書寫「篆龍」

各家龍年表紛紛上市，玩創意才能出奇致勝。浪琴表（Longines）今年與藝術家合作推出龍年限量表，更添藝術氣息；梅花表（TITONI）在龍年表以篆書寫下「龍」字，篆龍的諧音為「賺龍」，有著財源廣進的喻意；漢米爾頓（Hamilton）龍年表玩對比色，充滿街頭時尚。 為歡慶龍年到來，浪琴表首度推出FLAGSHIP HERITAGE旗艦復刻系列龍年限量表，邀請藝術家林子楠共同創作，以品牌徽飾飛翼沙漏結合天文星象，打造龍年生肖表，表盤為充滿喜氣的漸層紅，表底蓋精緻鐫刻「龍抬頭」的吉祥圖騰，象徵龍年萬物復甦、迎接幸福美好的人生，龍年表浪琴表首度推出生肖表，全球限量888只，台灣僅有30只。 梅花表（TITONI）的Seascoper 600 CarbonTech系列「篆龍表」，全球限量188只，沉穩神秘的黑色表盤在12點位置以火紅色篆體書寫「龍」字，雄渾有力字形展現游龍姿態，將古代文字的象形意境融入現代腕表設計之中，既保有潛水表既有的個性，又不失東方色彩的年節氛圍，「篆龍」取其諧音也有「賺錢」的意寓，。 漢米爾頓（Hamilton）在龍年推出兩款探險系列鏤空龍表，一款為玫瑰金PVD塗層精鋼表殼搭配黑色鏤空表盤，鏤空雕刻的龍形表盤，透出蒼翠綠色的龍之眼，展現出蓬勃生命力；另一款則是全黑色PVD塗層精鋼表殼，在全黑色的鏤空雕刻龍形表盤，透出火焰紅色的龍之眼，紅黑色的鮮明對比，充塞滿滿的正能量。