台南就業中心年前2徵才活動 釋560個職缺、月薪上看60K

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

因應農曆春節後的轉職潮，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心提前於年前提供560個工作機會，並分別在1月25日及2月2日辧理現場媒合活動，涵蓋保全業、製造業、服務業、量販量等26家廠商現場設攤徵才。另外，為讓求職朋友感受過節氣氛，2月2日上午還邀請書法名家現場揮毫送春聯、猜燈謎送DIY龍年燈籠、年貨試吃體驗等，讓找工作的朋友們既能覓得好職，還能為家中除舊布新。

台南就業中心表示，年前加碼的第一場次徵才活動，將於1月25日下午2點至4點在台南市仁德區公所3樓禮堂辦理面試媒合，當天還提供早鳥好禮，參加面試的朋友有機會獲得勞動部創意新春賀卡，內附10元硬幣，祝十全十美圓滿順利，信封內還藏有玄機，送完為止。

活動當天有國雲保全、麥當勞台南仁德店、三井資訊、東信輕金屬、奇美食品、貫一興業、豐年豐和、祥頂實業、萬國通路、昀綮、大亞電線電纜等11家，以及豐盟企業、統全工程等6家代徵，提供廠務工程師、專案設計主管、稽核專員、總務主管、會計助理、倉儲管理員、包裝作業員、門市人員、餐飲服務人員、司機、清潔人員、園藝人員、台灣燈會兼職保全等300個以上工作機會。其中，廠務工程師、營建案場工程師薪資最高上看60K。

至於第二場次2月2日上午9點30分至11點30分，將在東區衛民街19號台南就業中心3樓會議室辦理「薪春迎龍，大家攏有好頭路」徵才暨創意業務宣導節慶活動，邀請美喆國際企業、奇美食品、全家便利商店、德寶家電（SAMPO聲寶集團）、統一實業、家樂福、八方雲集等7家知名廠商，提供儲備幹部、CNC線切割工程師／助理工程師、設備工程師、品保工程師、生管專員、生產技術／作業員、包裝技術員、倉儲人員、門市職員、營運服務專員、收銀服務專員、計時人員等260個工作機會。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，為協助求職朋友找好工作，年後即能就業，特別在年前加速媒合，並使求職朋友感受過年氣氛，提供應景春聯、年貨體驗、元宵燈籠等喜氣吉祥物品，祝福求職朋友順利求職平安過年，共同迎接新年。