又見經營權之爭！豪展用這招反擊精湛入股

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科技業入股生技業掀風潮，2024年由精湛（2070）宣布擬收購豪展（4735）20％股權搶頭香；為避免經營權旁落，豪展董事會已決議2月23日召開臨時股東會，改選董事；此外，也將辦理1,200萬股的私募案「備戰」，雙方攻防戰備受關注。

據公告，精湛預計以每股 42 元公開收購豪展5％- 20％，收購期間為 1 月 9 日至 1 月 29 日止；不過，豪展2月23日召開臨時股東會，1月23日為停止過戶日，精湛恐難加入此次的董事改選。

此外，根據豪展公告提名的莊明輝（豪展董事長）、紀強（豪展總經理）、黃連榮、莊正松、新穎投資代表人劉朝明、群詠投資等6席董事和江福田、林文正、詹勝昌等3席獨立董事，看起來也沒有精湛公司的人馬，因此，外界預期若精湛未來想進駐豪展董事會，3年後再說。

專攻血壓計、耳／額溫槍等量測產品的豪展，疫情前營運穩定成長，新冠疫情爆發後，防疫產品熱銷，也讓豪展在2020年EPS衝上14.66，元，營收也以26億元改寫新高；惟疫情紅利減失後，該公司業績下滑，2022年營收已掉至12億元，EPS更修正至2.75元，回到2016年的水準。去年豪展營收8.79億元更是9年來的新低，獲利初估也將較前一年度失色。

針對受到精湛的青睞，擬收購5％- 20％股權，據悉豪展經營團隊也很錯愕！由於幾年前，也曾有公司意圖介入；因此，為了防範未然，豪展上周五已公告擬私募1200萬股，以豪展目前資本額僅3.67億來看，若精湛真的買到足夠的股權，大概也會被稀釋，突顯大股東捍衛經營權企圖心強烈。

另外，有鑑於客戶要求建置第二個生產基地，豪展董事會也通過以泰銖5427萬元約台幣約4884萬元），買下泰國4777坪土地，將興建生產線，最快2025年投產。