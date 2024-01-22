美大選在即 陸學者：理性看待中美競爭 以發展應對壓制

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國2024年大選日漸接近，中美關係越來越受世界關注。大陸商務部研究院副研究員王寧撰文稱，中國應沉著冷靜應對，以國內發展之不變應對美國持續加碼壓制，努力開拓國際合作新空間。「中美博弈，危中有機」，他強調，中國應化危為機，以最大限度凝聚全球發展共識，推動人類命運共同體建設。

大陸《環球時報》22日刊出王寧專文稱，美國2024年大選日漸接近，中美關係越來越受世界關注。但在兩個大國找到合適的相處模式前，相互試探恐怕不會停止。他認為，對現階段中美關係的緊張，「中美關係調整是必然」；面對美國的全面打壓，中國可搶抓時機。

對此，王寧提出4點因應做法。一是加強科技自主，逐漸放棄使用西方「現成」技術、節約成本的幻想；二是深刻反思美歐現代化的經驗教訓，穩步推進中國式現代化。他認為，西方現代化伴隨著金融全球化「脫虛向實」，疫情、俄烏戰爭也讓歐美「產業空心化」的短板再次暴露。

他續指，三是穩步推動大陸國內產業結構轉型升級，透過開闢新賽道搶抓第4輪產業革命機遇期。隨著大陸國內產業結構升級，向產業鏈高端攀升，不可避免會面臨美歐日韓等國的不滿。然而，中國大陸超大規模市場優勢與產業升級帶來的新機遇，其實可成為與這些傳統經貿夥伴的合作新空間。

四是勇擔大國責任，推出多項具有公共產品屬性的國際合作機制。王寧指出，當前以世界貿易組織（WTO）等為首的多邊經貿規則面臨著全球領導力缺失的問題；國家安全被泛化，正常的國際經貿活動受到干擾。而中國利用這些國際合作平台與機制，擴大與新興市場和開發中國家的合作，並積極拓展與已開發國家的合作領域。

王寧最後強調，面對中美關係的變化，大陸應沉著冷靜應對，以國內發展之不變應對美國對我持續加碼的壓制，努力開拓國際合作新空間。「中美博弈，危中有機」，他說，中國大陸應化危為機，以最大限度凝聚全球發展共識，推動人類命運共同體建設。