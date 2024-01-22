威納科技推出業務王APP 遠端業務管理助攻企業拓展海外商機

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不論是金融、科技，還是傳產等產業，都不乏業務好手替企業開疆闢土，但是如何在跑業務過程中，替公司帶來最大效益加乘，一直是企業主很重視的課題。威納科技推出「業務王APP」充分替業者解決此問題，將各行各業業務管理項目整合進APP中，遠端就能提高業務工作效益。

「業務王APP」內建到站打卡、拍照、產品庫存調查等功能，讓業務在遠端也能即時回報工作狀況，同時還設有「共享任務」，提供業務員機動性接派任務。因這款APP遠端解決多數企業管理問題，許多國內、外業者紛紛採用此系統來管理海外分公司業務，目前業務王APP服務範圍已涵蓋韓國、泰國、香港，及越南等地。

業務王APP軟體開發商執行長莊澤群指出，透過業務王APP能協助業者海外業務開發、公司管理，即使透過遠端也能讓海外業務管理過程更透明化，不僅減少資源浪費，也為企業爭取更多時間。以現有統計數據來看，台商在海外建立分公司，不僅管理階層人力可省一半，業務人員成本也能減少30％，應用業務王APP所增加業績成效至少40％，業務人員還可以提早下班，也不用寫報吿、密集開會，創造雙贏。

疫情解封後，有越來越多台商出國拓展市場，而這些企業主普遍面臨「求才」問題，以及遠端管理困難。透過業務王APP不僅可精實管理，更節省企業海外拓展成本、增加成功率。由於許多台灣業者陸續加入，未來不排除跟隨台商腳步往國外拓展，不論是東南亞的越南、泰國還是馬來西亞，這些台灣企業與外國企業，都將在業務王APP助攻下，強勢發展海外業務。