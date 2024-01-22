1／22盤中熱門焦點股

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今（1/22）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）美科技財報周 AI鏈大復活

台積電（2330）法說報喜，美國科技財報周本周登場，AI族群把握機會大復活，緯穎（6669）挾財報優勢，外資調高目標價直逼3字頭，緯創（3231）獲凱基投顧、麥格里調升股價預期，再加上金控旗下投顧、中信投顧分別高度看好勤誠（8210）與廣達（2382），AI中的高價領頭羊、權值、人氣股四大金剛攜手出擊，吹響台股反攻號角。緯穎今（22）日9點半後股價即亮燈漲停，緯創早盤也爆量觸及漲停，11點過漲幅收斂至6％，廣達早盤漲幅也達8％，盤中漲幅收歛至5％左右。

緯穎才獲得金控旗下投顧研究機構搶先點出業績爆發，實際成績更超出法人預期，今日早盤攻上漲停2185元高價，改寫新高紀錄。麥格理、花旗環球證券已將推測合理股價調升到2,970元與2,845元，直逼3,000元大關。

股價沉寂許久的緯創同樣端出亮眼毛利率，凱基投顧指出，緯創第一季起步穩健，伺服器營收穩定，維持全年伺服器正向展望，推測合理股價升至140元，與瑞銀的140元、滙豐145元並駕齊驅，今日早盤爆量觸及漲停。

（工商時報簡威瑟、陳穎芃、數位編輯）

（2）廣達全面AI化 外資喊買目標價299元

歐系外資出具最新廣達（2382）報告，給予買進評級，目標價上修至299元。廣達董事長林百里今年旺年會表示，廣達將全面AI化，沒有AI我們就不做了，包括AI製造、AI醫療、AI移動駕駛，一連續的AI應用是市場所需要的，這也是廣達的價值所在。廣達今（22）早盤開高走高，最高來到260元、漲幅逾8％，盤中漲幅收歛至5％左右。

外資分析，由於消費型筆記型電腦的淡季和二月份因中國新年放假天數較多，首季的營收季增可能小幅下滑，年增有機會持平，預期1月和2月的收入增長將放緩，而在農歷年後的3月將呈現月增成長。

儘管由於季節性原因造成首季增長較緩慢，但由於市場對人工智慧伺服器的需求旺盛、全面的CSP客戶基礎以及更好的GPU供應，對2024年的廣達人工智慧伺服器增長持樂觀態度。

至於在汽車業務方面，外資表示，廣達為美國領先的汽車原始設備製造商提供ECU解決方案，並逐漸擴大在墨西哥的產能，擴充中滲透更多全球一線汽車製造商。廣達目前正在進行新的設計專案，並計劃在2025/26E為更多全球一線汽車製造商提供ADAS/AV控制器。預計其汽車業務在2023/24將貢獻5％/6％的收入，受惠於每輛車輛的內容價值較高和新客戶滲透。

廣達董事長林百里今年旺年會表示，去年的一年很精彩，因為AI的時代終於來臨了，其實我們也等了很久，我們不是巧合，2016年就開始準備，去年得到最好的成果、最好的機會。由於AI需求非常暢旺，公司得到的訂單也是源源而來，去年一年業績長紅長紅、獲利長紅長紅、獲利率也是長紅長紅。今年努力「乘風破浪」，即乘著AI大風、排除萬難往前進，今年是龍年，我們還是要做龍頭！

（時報資訊、數位編輯）

（3）顏益財：新年度變數多海運加分

台驊董事長顏益財20日表示，走過2023年航運市場谷底，2024年會比2023年來得好，預估將是「地龍翻身、硝煙四起、充滿變數」的一年，地緣政治、氣候變遷、通膨升息等變數仍在，對海運業、國際運輸有加分作用，壞處是較難掌握，且帶動原物料高漲，推升油價、物價也會影響需求端。貨櫃航運在農曆年後運價恐將下滑疑慮下，今日指標股陽明（2609）、長榮（2603）早盤以低盤開出，跌幅約2.5％左右。

對於海運後市，顏益財表示，要觀察3月中下旬起，亞洲出貨的時間與數量，海運高運價要續行，需有貨量匹配，才能增加航商獲利。

2024年海運市場新增噸位280萬TEU（20呎櫃）達史上新高，但因紅海危機等地緣政治風險升高，加上巴拿馬運河限航令，大量船舶繞道南非好望角，只是港口設備不足，恐出現塞港等問題，讓原本船噸過剩的市場變成艙位緊張，估計2024年海運整體表現將優於2023年。

投資人關心的航運股，顏益財認為，可適時加碼長榮海運等，長榮船舶布局、規模比較大。2024航運市場仍充滿變數，建議投資人手腳要快、波段操作、獲利了結、伺機進場。

（工商時報邱莉玲、數位編輯）

（4）盤中熱門焦點股：

1.緯創（3231）：黃仁勳來台助長AI聲勢，獲多家外資評價雙升，上周五三大法人買超8.6萬張，激勵連拉2根漲停，蟬聯人氣王寶座。

2.緯穎（6669）：挾財報優勢，外資調高目標價直逼3字頭，剽悍攻漲停，改寫天價2185元。

3.文曄（3036）：IC通路買盤點火、投信連13買，早盤挾量大漲8％，突破150元關卡。

4.訊達（6140）：去年11月每股虧0.09元，今年資安業務添柴火，股價衝上漲停49.4元，改寫逾20年高。

5.安可（3615）：車用出貨回穩，今日追價買盤暴衝，放量攻上漲停29元。

6.慕康生醫（5398）：取得聯崴生技100％股權，連拉2根漲停，站上波段高。

7.台積電（2330）：法說慶祝行情持續，開盤再漲7元，助拳台股續攻。

8.宏旭-KY（2243）：積極搶進新能源車有助業績成長，19日外資回補100張，盤初衝返20關之上，奪汽車股量價雙冠王。

9.中華（2204）：設定今年新車銷量將大增至6.6萬輛、年增逾22％，優於整體市場表現，盤初續彈、收復季線。

10.世紀鋼（9958）：離岸風電產能加速，去年EPS衝高至4.54元，盤初股價彈升近3％。

11.高林（2906）：19日外資大舉買超483張，激勵今早爆量直衝19.9元，越過前高。

12.聯電（2303）：上周遭高盛證降評至中立，股價一度探低至47.55元後，今早多頭續回神，拚返50關。

13.大宇資（6111）：電玩展25日將登場，外資連3日買超卡位，盤初帶量續彈。

14.合勤控（3704）：Wi-Fi7今年當紅，早盤漲約1.5％，站上月線。

15.啟碁（6285）：受惠Wi-Fi7商機湧現，盤初股價走揚。

16.晟德（4123）：攻ADC新藥，晨盤股價走升近2％。

17.合一（4743）：傷口外用乳膏新藥取得泰國醫材進口許可，盤初一度衝上183元，逼近月線。

18.長聖（6712）：攜北美生技業，促進全球幹細胞產業，早盤放量漲約2.5％。

19.豪勉（6218）：受惠近期國內資安受企業重視，跳空放量觸漲停27.05元，股價寫逾3個月高。

20.廣達（2382）：全面AI化，外資喊買目標價299元，帶量彈升7％，站上3個月高。

21.技嘉（2376）：AI PC題材推助，2024全年營運展望樂觀，拚返300關。

22.聯發科（2454）：31日舉辦法說會，預期今年首季營收有望雙位數成長，日K連3揚，攻克季線關。

23.AMAX-KY（6933）：黃仁勳來台，引爆AI伺服器熱潮，差一檔攻漲停，重返月線。

24.大同（2371）：擬獲精英增持40億元內，點火連2日彈升3％。

25.創意（3443）：HBM唱旺，概念股搭順風車，法人點名有望成為市場新星，聞訊反彈5％，重登月線。

26.川湖（2059）：上周五成功收在千元，搭配外資投信買超，多方繼續拚，攻高逾9％。

27.金像電（2368）：200元之下甜甜價吸引買盤進場搶，開盤爆衝6％，回到起跌點。

28.台光電（2383）：上季營收續寫單季新高，加上AI題材續熱，早盤跳空大漲8％，創下近2個月高點。

29.聯德控股-KY（4912）：AI、智慧機、車用三大市場力拚今年獲利翻倍，一早爆量觸漲停。

30.汎銓（6830）：半導體先進製程分析需求旺，底部墊高助漲多方氣勢，一度秀出半根漲停板。

31.台燿（6274）：外資看好營收動能上季起顯著改善，19日買超3559張，推高股價上140.5元。

32.陽明（2609）：運價反轉加上三大法人偏空，投資人趕下船，大跌3.5％。

33.新天地（8940）：尾牙助漲業績，又跨足高價連鎖餐飲，營運柴火旺，飆高3％拚回3字頭。

34.至上（8112）：HBM、HBM-Like商機看旺，帶動早盤率先收復10日線、月線。

35.辛耘（3583）：台積擴廠有望帶動營運，買盤押寶設備廠，今早開高彈升，站上所有均線。

（時報資訊李慧蘭）

（5）1奈米廠落腳嘉義？台積電給答案

媒體報導，晶圓代工龍頭台積電1奈米建廠計畫，擬在嘉義縣太保市科學園區設廠。對此台積電今天上午接受記者詢問指出，設廠地點選擇有諸多考量因素，台積電以台灣作為主要基地，不排除任何可能性，持續與管理局合作評估適合半導體建廠用地。

媒體今天引述消息人士報導，台積電已向主管嘉義科學園區的南科管理局提出100公頃用地需求，其中40公頃設先進封裝廠，後續60公頃將作為1奈米建廠用地。

對此台積電上午接受中央社記者詢問指出，設廠地點選擇有諸多考量因素，台積電以台灣作為主要基地，不排除任何可能性，也持續與管理局合作評估在適合半導體建廠用地，一切資訊以對外公告為主。

台積電積極在台灣布局先進產能，18日法人說明會中，台積電透露，評估擴大2奈米產能建置，預計在高雄建置3座廠，因應2奈米製程強勁需求。

台積電2奈米晶圓先進廠區預計2025年量產，生產基地位於竹科寶山廠及高雄廠，其中高雄廠原先規劃建置2座廠，均導入2奈米製程。

內政部都委會先前審議通過中科擴建二期，預計最快今年中交付土地給台積電及施作公共工程。台積電指出，相關廠區將導入先進製程技術。

（中央社）

（6）Wi-Fi7當紅 網通廠得利

今年為Wi-Fi7元年，相關設備滲透率將全面拉升，台灣網通廠2024年營運可望受惠。部分台廠去年已陸續開案推出搭載Wi-Fi7的產品，並預期今年出貨量將顯著放大，包括CPE與無線路由器單價提升。市場法人認為，包括啟碁（6285）、智易（3596）、中磊（5388）、合勤（3704）、友訊（2332）及正文（4906）等廠，今年Wi-Fi7將對營運產生具體貢獻。今日正文盤中股價漲幅逾3％、智易漲幅約2％、中磊、合勤、友訊、啟碁漲幅約1％。

去年全球Wi-Fi出貨主要以Wi-Fi6為主，全球滲透率大約7成左右，以今年來說，網通業者普遍認為，還是以Wi-Fi6為出貨重心，但Wi-Fi7的滲透率在今、明（2025）年將快速爬升。業者甚至預期，2025年Wi-Fi7就會躍升為市場主流。

國內網通業者看好WiFi7商機！由於Wi-Fi7較Wi-Fi6傳輸速率提升多達約5倍，而近年許多AI、AR/VR、4K/8K高畫質等的高速無線傳輸需求，將帶動消費者改採更高速的無線網路，因此，Wi-Fi7需求將隨終端新應用增加而快速提升，網通業者預估，今年Wi-Fi7產品滲透率可望達5～10％。

啟碁董事長謝宏波先前表示，Wi-Fi7目前僅少量出貨，主因普及率還不高，價格也較高。

但謝宏波預期，今年出貨會明顯放量，普及率要拉高成為市場主流，並高於WiFi6出貨占比，預期時間點會是落在明（2025）年。

正文總經理李榮昌也表示，正文去年下半年就開始量產Wi-Fi7產品，更是全球第一個出貨的公司，目前已對歐美客戶出貨。李榮昌預計，今年首季就可以看到Wi-Fi7產品出現於市場，同時，多數網通廠今年Wi-Fi7即使出貨成長，但市場滲透率仍低於Wi-Fi6，但正文今年Wi-Fi7出貨就有機會超過Wi-Fi6。

中磊CES2024已順勢展出Wi-Fi7/Mesh路由器。中磊表示，Wi-Fi7具高速、低延遲和可靠的無線網路覆蓋，看好今年及未來Wi-Fi7的出貨展望。

（工商時報張瑞益、數位編輯）