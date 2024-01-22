韓國上班族大小眼 人力市場集團化

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】根據韓國官方22日數據，2023年當地集團的員工數量首次超過300萬，平均來說，每100位韓國上班族當中，就有11人是在集團內工作的。

此就業報告中，去年韓國僱用人數在300以上的大公司，所有員工數量共計年增3%，約8.9萬，共達308萬。同時，這也是韓國政府從2004年首次出具此類報告以來，當地財閥員工數第1次突破300萬。

過去6年以來，韓國財團不斷在招募新員工。從2020年初至2022年底時期，這段新冠病毒較猖獗期間，非直接接觸的業務大行其道，正好新找的員工能夠派上用場。

計算到去年6月為止，三星電子擁有高達124,070名員工排名韓國首位，比疫前2019年同期大幅成長18%。排名第2的現代汽車，員工數也較2019年同期增加3.2%，為71,520人。其它韓國知名財閥中，包起亞、LG電子以及SK海力士等，分別都至少擁有30,000名員工。

不過在疫情期間，還是大量依靠面對面的業務，以及跟消費者直接交易的韓國中小型企業（SMEs），正面臨人才跳巢到大型韓企的問題。韓國2023年還在中小型企業上班的人數合計2,533萬，比起2022年同期只小增23.8萬，僅僅成長0.9%而已。

另外，已失去就業光環的韓國中小型企業，占人力市場的就業比重，去年已降到最低水位89.1%。以新冠疫前2019年6月來說，韓國中小型企業的占比還有90.4%。