台股再增添一檔高息ETF 00939將開募可望搭上雙行情列車

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投資人愛高息ETF風起雲湧，又有一檔高息ETF將報到，統一台灣高息動能（00939）ETF即將於3月1日開募集。統一投信表示，該檔ETF可望搭上遲來的資金行情，趕上4、5月上市櫃公司財報、股利揭露，精準卡位高股息股，迎來除權息行情。

統一投信統計，過去10年台股第一季上漲機率高達八成，正是進場為新一年財富打地基的好時機。但大盤短線陷入修正，今年第一季資金行情可望隨之遞延。對愛息族來說，新的一年投資高息ETF正好可以重新審視配置、趁勢除舊布新。

每年第一季，台股都有所謂的資金行情，依CMoney統計，10年以來，台股僅有2020年和2022年第一季下跌，其餘8年都呈現上漲，而10年來第一季平均漲幅超過3％，第二季也有6個年度續漲，顯示第一季進場勝率高。

統一投信指出，台股近期出現修正，雖然資金行情遞延，但今年適逢降息循環將啟動，行情拉長的續航力可期，搭配電子庫存調整進入尾聲，除了新應用AI需求強勁，在資金寬鬆前提下，無論電子或非電子皆可望健康輪動，產業趨勢向上確立且穩定配息的高股利率股欲小不易。

統一投信分析，2023年台股高息ETF夯爆，2024年可望持續發燒，00939持股不限產業，高股利率股一把抓，正好與台股後市的趨勢相符，00939所追蹤的台灣高息動能指數針對台股除權息週期而量身打造。據歷史數據模擬回測，該指數近5年平均股利率9.85％，含息年化報酬率達13.71％，兼具高息與高效，採月配息，每股募集價格15元。