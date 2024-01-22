《盤中解析》AI主攻衝17800 谷月涵：台股今年就看「3個字」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】台股今早在AI伺服器概念股主攻，半導體持續偏多下，加權指數開高89.26點、為17770.78點，盤中快攻逾百點、直闖17800大關。寬量國際策略長谷月涵今天表示，目前要問台股，只給3個字就是「半導體」。換言之，看好台灣半導體供應鏈的主題投資。

谷月涵表示，上周四台積電法說後，吸引投資人關注，也重啟買超，該動能不會這麼快消失，會維持一段時間。半導體雖然以台積電為龍頭，但現在也會將供應鏈一起帶動。從大陸+1趨勢下，企業產地外移，半導體需更多的生態系支援。預估從現在起10年後，台灣半導供應鏈市值10年成長10倍。

輝達執行長黃仁勳近日再度來台，據傳為參加龍頭電子廠的年度供應鏈夥伴聚會。黃仁勳旋風今早再度表現在台股盤面，包括緯創(3231)、緯穎(6669)、廣達(2382)、技嘉(2376)、英業達(2356)等均漲逾半根停板。

安聯投信台股團隊表示，根據證交所統計，在19日外資一舉大幅買超金額逾800億元後，今年以來，外資累積賣超金額從1655.88億元、大幅收斂至754.19億元；近一周累積賣超也從1411.75億元、縮小至賣超610.06億元；包括：半導體、AI伺服器和AI筆電相關都強勢表態。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，台股即使是面臨前些日子的較大幅回檔、但修正的主要還是聚焦在非電族群，電子股整體表現還是來得相對有撐；基本上，今年是成長的格局，大方向應該還是會在基本面和動能回溫下，逐步向上，半導體、AI等科技主題仍是主流、相對看好。今年選股扮演重要角色，主題上，包括電子、IP/ASIC、AI、雲端伺服器、車用電子、半導體族群、景氣循環末段等因有成長利基支撐，仍是今年布局重點；綠電部分，電網升級政策受惠族群等亦具成長利基。