《國際政治》共和黨新星認輸 川普出線已無懸念

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】被視為共和黨明日之星的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）周日為其日益慘淡的選情畫下句點，並在關鍵的新罕布夏州初選前兩天轉而表態支持川普。美國前駐聯合國大使海利（ Nikki Haley）將成為這場共和黨總統提名戰中，最後一位有希望挑戰川普的競爭者。

儘管投入巨資助選，但德桑蒂斯在愛荷華州初選仍然慘敗失場，由川普贏得壓倒性的首勝。不到一周，德桑蒂斯便決定退出競賽，以挽救失速下墜的人氣。他曾被視為是耀眼的明星、是在今年11月大選，共和黨最有希望取代川普的總統候選人。

德桑蒂斯的退出意味著海利終於將迎來她一直渴望的、與川普展開的一對一摶鬥。儘管這位前總統面臨4項刑事起訴，但仍有龐大的「鐵桿」共和黨選民支持他。

川普對所有指控均不認罪。

大多數德桑蒂斯的支持者似乎較可能轉向支持川普，而非立場較溫和的海利。新罕布夏大學調查中心主任Andrew Smith表示，新罕布夏州約三分之二的德桑蒂斯支持者將川普視為他們的第二選擇。

德桑蒂斯周日在社群平台X發布影片宣告退出總統大選，除了表態支持川普，也不忘再酸海利幾句，「他（川普）得到我的支持，我們不能重回共和黨的守舊路線：即海利所代表的、新瓶裝舊酒的陳腐統合主義（corporatism）。

民調顯示，川普將在新罕布夏州以兩位數的壓倒性優勢領先海利。川普連拿第二局，並最終獲得共和黨提名，幾乎已是沒有懸念的事。他在南卡羅來納州也掌控著絕對優勢，該州將於2月24日進行初選。海利在2011年至2017年擔任該州州長，如果她在自家主場也未能贏下一局，其角逐總統之路可能受到重創。