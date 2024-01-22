斥資4,500萬元！尚麒Kia新莊服務中心開幕 主打頂級沉浸式服務

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尚騰汽車集團新成立之尚麒汽車自取得Kia新北市經銷權以來，為提升在地服務量能，讓Kia車主享有更便利的一站式服務，22日正式宣布，全新打造的尚麒Kia汽車新莊服務中心正式開幕。

此次Kia尚麒汽車共斥資4,500萬元、以符合韓國原廠規範打造全新服務據點鄰近展示中心，擁有五個專屬獨立工位之餘，更因應Kia近日廣受好評且大幅成長的電動車打造專屬電動車維修工位，此外也增設三座專屬充電樁，為來廠的愛車進行電量補充，提供車主專業、安全、的保修品質與服務。此外，Kia尚麒汽車另提供包含 Sorento HEV豪華油電休旅在內的尊榮代步車服務。

尚麒汽車Kia新莊服務中心以全新「Kia Store」設計出發，運用Kia品牌全新設計理念「Opposites United對立的和諧」為核心設計，更融入尚麒汽車Kia新莊展示中心的「沉浸式服務」體驗概念，成為國內獨樹一格的服務體驗。客休區除了設有沙發、吧檯式座椅等供休憩外，還提供3C充電設施、75吋大型電視等設備，讓回廠的車主在等待愛車維修的同時，能有舒適且自在的休憩空間。

軟體服務上，除符合Kia原廠規範的服務標準外，尚麒Kia新莊服務中心另提供義大利BEVCO氣泡水、結合IoT智慧物聯網應用功能的「Flavor Leaks 風味原萃」頂級手沖咖啡機，能透過雲端控制與存取還原咖啡大師專業手法，親嚐一流頂尖大師的手沖咖啡，再搭配豆府集團常設供應的涓豆腐韓式海苔及辣椒餅。

此外，尚麒Kia服務中心針對客戶預約保修而提早到廠的車主，亦貼心準備洪瑞珍三明治作為早餐。

尚麒Kia並攜手全台最大韓式料理連鎖餐飲──豆府集團跨界合作，打造一系列沉浸式服務體驗。車主保修屆午餐時段，新莊服務中心亦將為所有留廠車主提供韓式精緻餐點，如涓豆腐人蔘雞湯、涓豆腐韓式泡菜、現做飯捲等。

新開幕期間為回饋所有回廠車主優惠禮遇，於3月31日前回廠保養的貴賓，加入LINE＠官方帳號「Kia 尚麒新莊」（@sunrek.ntp）並註冊車主會員，皆贈送高質感帆布購物袋及機油券4張（最高價值3000元），除此之外，註冊LINE＠官方帳號會員，還可抽 SAMSUNG 三星 32吋4K HDR淨藍光智慧聯網螢幕 M7，歡迎舊雨新知多加利用，讓您與您的愛車都能獲得最高規格的貼心服務。