寒流來襲嚴防一氧化碳中毒 熱水器正確安裝、使用是關鍵

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寒流來襲！中央氣象署預估明（23日）、後兩天中部以北低溫僅剩6、7度，緊逼「霸王級寒流」，預估目是入冬至今最強的一波寒流。新北市政府提醒民眾注意使用燃氣熱水器及暖爐要正確安裝，環境通風也是關鍵。

新北市消防局統計，一氧化碳中毒案件7成以上發生於12月至2月，寒流來襲氣溫驟降，民眾容易緊閉門窗，消防局提醒民眾將燃氣熱水器安裝屋外比較安全，避免屋外加裝窗戶、堆積雜物、晾曬大量衣物等，以維護居家安全。

消防局長李清安呼籲，民眾防範一氧化碳中毒，除了平常進行居家環境一氧化碳潛勢檢視，如熱水器是否正確安裝、陽台是否加裝窗戶、堆積雜物衣物等；最重要的是，民眾使用耗氧器具時，應注意保持空氣流通。

新北市林口區日前發生日一起一氧化碳中毒事件，民眾將燃氣熱水器安裝在室內，且陽台加蓋通風不良，造成2人一氧化碳中毒，所幸及時送醫搶救，驚險保住性命。過去也曾發生民眾於密閉室內，以瓦斯爐長時間煮食，或以木炭煮火鍋、燒烤、取暖等，造成一氧化碳中毒事件。

消防局提醒，使用燃氣等設備時，出現頭痛、噁心、暈眩、昏迷等症狀，應警覺可能是一氧化碳中毒，立即停止使用燃氣設備，打開門窗讓空氣流通，並離開現場前往通風處，再撥打119電話求助。