長榮航機師取得罷工權股價低飛 華航星宇聞訊漲

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

長榮航空機師取得罷工權，不排除春節期間罷工，市場靜待長榮航勞資持續協商，今天盤中股價相對淡定，跌逾1%；而轉單商機則提前發酵，華航、星宇航空聞訊上漲。

機師工會透過新聞稿表示，除了將維持日前所承諾，最晚將於發動罷工的24小時前提前預告，以免搭乘受影響航班的旅客前往機場撲空外，也補充說明，由於工會長榮分會會員中，屬於長程機隊飛行員比例高達75%，因此，倘若罷工啟動，春節期間預計搭乘長榮航空往返美國、加拿大與歐洲主要城市的旅客，受影響可能性較高，建議最好提前準備其他備案。

長榮航空機師為爭權益，在桃園市機師職業工會協助下舉行罷工投票，今天上午完成開票，會員1398人，其中910人領票，開票結果900票同意、10票不同意，取得罷工權。

長榮航空機師爭取調薪20%、提高外站津貼並訴求禁用違法外籍機師，由桃園市機師職業工會協助舉行罷工投票，於今天開票。機師工會18日表示，不排除春節期間罷工，並會在24小時前預告。

市場擔憂春節期間罷工將使班機大亂，但由於取得罷工權後，勞資雙方在罷工前還有協商空間，長榮航今天盤中股價相對淡定，下跌約1.2%，至新台幣30.7元，成交量逾3.3萬張。

不過，市場期待轉單效應，旅客可能為避免風險，提前尋求其他替代班機，法人優先卡位商機，華航盤中放量抬頭，股價漲幅逾2.2%，至20.65元；星宇航空漲幅逾1.3%，至22.4元。