永不浪費一場好的危機！ 陶冬勉勵香港推動經濟三大支柱發展

香港《經濟日報》報導,香港經濟、股市樓市彌漫悲觀情緒,經濟學家陶冬接受專訪時認為,今天香港在危機之中,但勉勵港人不要妄自菲薄,應具備創新思維與時並進,並以英國前首相邱吉爾名言:「永不浪費一場好的危機(Never let a good crisis go to waste)」,勸勉要好好利用目前的經濟問題,推進3大支柱改革,「如果3大支柱能夠走出來,具備全球競爭力,那麼香港經濟一定會好,香港樓市一定會好。」

香港受到3大因素夾擊:不進則退

陶冬指出,香港樓市、企業及消費信心均下跌,源於3大因素夾擊:一、美國激進加息,重創香港經濟及樓市;二、中方經濟面臨挑戰及地緣政治因素,令香港金融市場承受很大壓力;三、經濟陷入意想不到的困境,本地消費者外流成為壓低零售業的一塊巨石。

陶冬分析,香港本身問題是不進則退,「零售業過去20年進步真的不大,這些年香港都忘記了居安思危」。他指出,不少港人只懂得希望大陸旅客大量湧進來,但租金太貴壓榨服務業的利潤及創新空間,港元隨美元升值也加劇成本壓力,所以零售、旅遊、飯店及餐飲業都需要重新檢視生存之道。

香港地產是衍生品:經濟好,樓市就好

過去香港以4大產業作經濟支柱,但陶冬坦言部分產業已結構性下跌,例如港口吞吐量已跌出世界前十,這與大陸經濟逐漸走向內循環有關。他預期,香港經濟未來會以3大新支柱推動,分別是金融業、旅遊業,以及科技與金融聯動的先進產業。

市場繼續看淡香港今年樓市,陶冬形容:「香港地產是個衍生品,當經濟好時,地產就會好。」就像80年代樓市跟經濟同時起飛,是因為不少廠家搬到大陸賺到錢,而近十年大量大陸資金到港亦推動樓價,「我不認為香港地產會死,但甚麼時候反彈、怎樣反彈,取決於香港經濟轉型」。