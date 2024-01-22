陸12省2023年GDP數據出爐 9省增速跑贏全國

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1月21日，北京市第十六屆人民代表大會第二次會議開幕，北京市市長殷勇表示，2023年全市地區生產總值增長5.2％，約4.4萬億元。據《證券日報》統計，至此，已有北京、天津、河北、遼寧、吉林、山東、湖南、海南、重慶、四川、甘肅、內蒙古等12個省份陸續發佈2023年度經濟數據。

大陸國家統計局1月17日公佈數據顯示，初步核算，2023年全年國內生產總值(GDP)126兆0582億元（人民幣，下同），按不變價格計算，比上年增長5.2％。

上述12個省份中，有9個省份GDP增速跑贏全國。中國大陸國際經濟交流中心經濟研究部副部長劉向東表示，在經濟持續恢復向好發展中，多個省的經濟增速超過全國經濟增速，經濟總量邁上新的台階，反映出各地多措並舉激發市場活力，努力恢復地區經濟。

去年多省GDP總量創新高

從總量上看，已經公佈2023年全年經濟數據的12個省份，有多個省份GDP邁上新台階。其中，山東、四川、湖南年度GDP分別實現首次突破9兆元、6兆元、5兆元，重慶、遼寧年度GDP邁入「3兆元俱樂部」。

「這些地區產業佈局較為完善，經濟發展勢頭良好，具有較好的市場前景和發展潛力。在新一輪的經濟發展中，上述地區注重創新驅動、轉型升級和人才引進，加快推進高質量發展。」南開大學金融發展研究院院長田利輝表示。

作為北方經濟大省，山東省2023年主要經濟指標有明顯改善。據介紹，2023年全年山東省生產總值為92069億元，按不變價格計算，比上年增長6.0％，這不僅代表了其經濟總量的顯著增長，更是其經濟質量和效益提升的體現。

山東省統計局副局長、新聞發言人傅相國在1月19日召開的山東省政府新聞發佈會上介紹：「山東省供需兩端協同恢復，政府適時推出一攬子務實管用的政策措施，推動生產供給和市場需求同步回升向好；質量效益加快提升，縱深推進新舊動能轉換，持續優化產業結構、積蓄增長動能、塑強發展優勢；市場活力穩步增強，全力破除民營經濟、民間投資發展中的制約因素，市場預期穩步改善，經營主體活力不斷增強。」

從GDP增速看，上述12個省份中，北京與全國持平，湖南、天津低於全國水平，其餘9個省份跑贏全國。其中，海南GDP同比增長9.2％，在增速方面暫時領跑。內蒙古GDP同比增長7.3％，達到自2016年以來的最高增速。

「在區域經濟格局中，海南、內蒙古、甘肅、吉林、重慶等省份值得關注。」劉向東分析稱，從驅動經濟增長動力看，服務業和工業持續恢復是帶動經濟快速增長的主要動力，如海南經濟總量盤子雖小，但其第二、第三產業的增速保持兩位數，分別為10.6％和10.3％;吉林的第三產業增加值增速達到6.9％，第二產業增加值增速也達到5.9％。這體現出接觸型聚集型服務業恢復較快，尤其是文旅、餐飲住宿等服務業恢復較好，有力支撐經濟增速企穩向好。

今年多地將做好科技創新工作

近日，2024年地方「兩會」陸續召開，對於今年GDP目標，北京定為5％左右，重慶定在6％左右。

對於2024年工作，多地把堅持科技創新、多措並舉穩投資促消費作為重要抓手。例如，重慶市市長胡衡華作政府工作報告時表示，堅持以科技創新推動產業創新，加快構建現代化產業體系。堅持把製造業高質量發展放到更加突出的位置，持之以恆抓龍頭帶生態，促進產業集聚、技術創新、融合發展，大力培育新質生產力。多措並舉穩投資促消費，充分激發需求潛力和經濟活力。激發有潛能的消費，擴大有效益的投資，形成消費和投資相互促進的良性循環。

北京市市長殷勇作政府工作報告時談及北京將重點做好的工作包括：聚力建設國際科技創新中心，進一步壯大發展新動能新優勢；做強做優做大數字經濟，更好賦能首都高質量發展；統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，鞏固和增強經濟回升向好態勢。

在田利輝看來，2024年我國區域協調發展有望進一步加強，新興產業將進一步崛起，中心城市和城市群將進一步壯大，鄉村振興和城鄉融合發展的力度進一步增大。區域經濟的發展將更加註重協調發展、創新驅動和轉型升級發展、生態文明建設和綠色發展。

劉向東認為，2024年區域經濟發展仍將呈現競相發展和持續分化的特徵，經濟結構持續優化調整，尤其是隨著消費成為經濟的主要驅動力後，各地將需要在多管道增加居民收入方面下功夫。

「具體來看，包括繼續優化營商環境，深化體制機制改革，利用好開放合作平台，進一步激發市場活力和社會創造力。推動區域經濟合理佈局和高質量發展，既要在現有基礎上優化重大生產力佈局，進一步改善基礎設施、提升社保水平等基礎性工作，還要著力依靠科技創新建設現代化產業體系，培育經濟增長的新動能。」劉向東說。

田利輝表示，為了提高區域經濟的進一步發展，需要加大投資和金融支持力度，推動基礎設施建設和社會民生改善；需要加強人才培養和科技創新，提高經濟創新能力和競爭力；需要優化營商環境和市場機制，吸引更多的投資和企業入駐；需要加強區域合作和協調發展，打破行政壁壘和地區封鎖，促進資源共享和優勢互補；需要推進環境保護和可持續發展，推動綠色發展理念落地生根。