不結盟運動峰會閉幕 劉國中：陸願與各國共倡經濟全球化

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不結盟運動（Non-Aligned Movement）第19次峰會在烏干達首都康培拉（Kampala）閉幕。峰會通過《康培拉宣言》，強調促進多邊主義，大陸國務院副總理劉國中表示，中國大陸永遠是發展中國家一員，願與廣大不結盟運動國家一道，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

香港01報導，大陸國家主席習近平特別代表、中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中，出席峰會並發表致辭時指出，不結盟運動要繼續堅持獨立自主、反對強權的獨特風骨，發揚求同存異、和平共處的精神內核，勇擔團結自強、共謀發展的共同使命，倡導平等相待、公平正義的價值追求。

他還稱，中國大陸永遠是發展中國家一員，願與廣大不結盟運動國家一道，以構建人類命運共同體為指引，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，高質量共建「一帶一路」，踐行全人類共同價值，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。

寶島稱，《宣言》並強調，在當前國際形勢動蕩、尤其是在地緣政治局勢緊張的情況下，不結盟運動應發揮更大作用。《宣言》並強烈譴責以色列對迦薩地帶的軍事行動、對巴勒斯坦平民及民用目標的無差別攻擊，呼籲立即實施人道主義停火。

報導說，不結盟運動於1961年成立，目前有121個成員國，中國大陸於1992年正式成為不結盟運動觀察員國。包括中國在內的100多個國家的國家元首、高級別代表，以及國際組織負責人參加了這次峰會。