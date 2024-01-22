斷供潮下 大陸去年法拍屋掛牌增加37％達80萬套

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據香港《經濟日報》報導，房地產市場低迷下，大陸去年各物業類型法拍屋掛牌數按年急升36.7％至近80萬套，創有紀錄以來新高，而成交僅14.9萬套。其中四川掛牌最多，廣東第二。

中指研究院今天（22日）發布報告，截至去年12月，法拍屋掛牌量數79.6萬套，大幅增加21.4萬套，成交數量14.9萬套，較前一年僅增加2.02萬套，成交總金額3004.1億元（人民幣，下同），基本與前一年持平。從掛牌物業類型來看，住宅、商業為主流，二者合計佔總拍賣套數超過77％。

其中，住宅全年掛牌量38.9萬套，佔整體48.9％，增加11.7萬套。成交率僅25.4％，較前一年跌5.5％。分地區來看，四川、廣東、河南、重慶及江蘇是法拍屋掛牌數最多的省份，而單個城市方面則以重慶、成都、鄭州、南寧、長沙最多，廣東的廣州、惠州、佛山則佔據了第6至8位。

法拍屋的主要來源是借貸後無力償還的企業或個人，觀察者網去年一篇專題報導提到，此輪法拍屋數量增多，原因在於愈來愈多的民眾因收入難以支撐繳納房貸，導致其主動或被動斷供。近年不少中小企破產，作為抵押物或者公司財產進入破產清算程序的房屋數量不斷增加，也是導致法拍屋數量上升的因素。