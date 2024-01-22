過年搭機注意！長榮機師壓倒性通過 不排除春節罷工

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長榮航空機師就加薪、外站津貼、違法聘用外籍機師等訴求進行罷工投票，今結果揭曉，票數壓倒性通過，正式取得合法罷工權。機師工會表示，不排除於春節期間罷工，將提前24小時對外通知。長榮航空回應，已成立緊急應變小組，應對罷工狀況。

機師工會22日上午針對長榮分會與長榮航空的勞資爭議罷工投票進行開票，會員人數共1398人，又分為長榮會員、非長榮會員，計910人領票，其中900人同意、10人不同意，機師工會長榮分會成功取得合法罷工權。

工會理事長李信燕表示，長榮分會有高達85%的長榮機師同意授權由工會發動合法罷工，全體會員也達65%同意，不排除於農曆年期間罷工，接下來會在25日召開的理事會議中，討論罷工形式及細節；工會承諾，發動罷工前24小時將預告，以免乘客撲空。

李信燕指出，長榮分會會員中，高達75%客機飛行員屬於737、787機型的長程機隊，執勤往返美國、加拿大、歐洲各主要航站，若罷工啟動，上述3地區影響最大。

她盤點，長榮美國航線有洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、芝加哥、休士頓；加拿大則是多倫多、溫哥華；歐洲包括巴黎、倫敦、阿姆斯特丹、維也納、慕尼黑、米蘭等，呼籲乘客提早準備其他方案。

李信燕強調，希望長榮航空能坐下來和工會好好談，拿出平等協商態度、實質解決問題，工會絕不是為了罷工而罷工，距離2月9日除夕還有一段時間，希望長榮航可以在這段時間內與工會談，若公司有誠意，工會也會調整腳步。

長榮航空回應，不放棄繼續找工會協商，已成立緊急應變小組應對，一旦開始罷工，將於第一時間公告受影響航班資訊，並開設專屬網頁，提供最新資訊及相關作業辦法。