《動休閒》柏文2024營收續拚高 獲利成長動能看俏

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【時報記者林資傑台北報導】經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)在會員數穩定增加及展店效益挹注下，2023年第四季營收連3季創高，帶動全年同締新猷。展望2024年，柏文規畫新展9處「健身工廠」據點，看好營收可望維持去年動能再創高，且獲利成長動能可望優於營收。

柏文2023年12月自結合併營收3.81億元，月減0.83％、年增達18.59％，創同期新高、歷史第三高。第四季合併營收11.45億元，季增0.8％、年增達20.96％，連3季改寫新高。全年合併營收42.96億元、年增達19.13％，刷新歷史新高。

柏文表示，受惠疫後健身需求增溫，「健身工廠」會員人數自2022年5月起連19月成長，截至去年底會員數約25.4萬人、年增逾13％，帶動去年健身及娛樂服務收入連11月成長，全年成長逾30％。

至於教練課程的運動保健服務收入，除了部分月份因連假影響教練課程執行外，其餘未受影響月份的教練課程收入亦呈現月成長趨勢，去年運動保健服務收入年增逾40％。整體而言，兩大業務穩健成長使去年營收逐月穩健成長。

展望後市，柏文指出，「健身工廠」在2020～2022年新冠肺炎疫情影響最嚴重的3年，仍看好台灣健身市場長期發展，分別新展6家、7家及8家營運據點。預期上述21處新據點加上去年新開幕的8處據點，將在今年與未來2～3年逐步顯現最大效益。

柏文2024年規畫新展9處「健身工廠」據點，其中首季將開出台中市景賢廠、台南市永康廠及澎湖縣馬公廠等3據點，預計分別於1月28日、2月24日及3月底開幕營運。其中，澎湖縣馬公廠為首家離島據點，將於27日舉辦聯合徵才，提供當地就業機會。

隨著消費者健康意識與健身需求持續顯現，柏文預期台灣健身業今年將維持高度成長。「健身工廠」70家據點將展現更強勁的同店成長，配合新展9處據點挹注，可望使今年營收維持去年的高成長動能，在規模經濟效益顯現下，獲利成長可望繳出較營收更亮眼佳績。