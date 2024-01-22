鎳價崩逾4成！澳洲成主要受災戶 又一礦商被迫關礦場裁員

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受供應過剩導致鎳價崩跌影響，澳洲又一礦商將關閉鎳礦礦場，繼加拿大First Quantum Minerals礦業公司後，澳洲億萬富翁Andrew Forrest旗下Wyloo Metals今（22）日宣布，將自5月31日起開始對Kambalda地區鎳礦礦場開始進行維護與保養，並將通知全球最大礦商必和必拓無法履行明年到期的承購協議。

Wyloo執行長Luca Giacovazzi發出聲明說，正為公司業務的未來探索多種選擇，該公司去年以5.04億美元向西澳鎳礦商Mincor收購產能為1.5萬噸的Kambalda鎳礦礦場，並跟必和必拓簽訂2025年前供貨的合約，Giacovazzi上周才向《路透社》表示，對澳洲鎳礦長期基本面有信心。

過去一年，受到印尼大量廉價供應造成干擾，用來製造不鏽鋼跟電動車電池的鎳價大幅走跌至少40%，澳洲成為主要受害者，First Quantum Minerals上周表示，由於價格疲軟與成本上升，將停止在澳洲的鎳礦和鈷礦的開採業務，並裁減三分之一人力；而必和必拓示警稱為緩解鎳價暴跌帶來的影響，恐被迫減記鎳礦價值後，Wyloo Metals也關閉了Kambalda礦場。

鎳價長期暴跌正持續對全球生產商進行壓力測試，減產機率的上升，更提高印尼在全球供應中的主導地位，占全球供應量一半以上的印尼已成為全球鎳礦產業中心，這個東南亞國家砸下數十億美元建設高效的工廠，這些工廠得益於廉價勞動力、電力與現成的原物料，彭博新能源財經分析師Allan Ray Restauro指出，印尼在吸收鎳價下跌影響上更為靈活，這代表即便其他地區限制產量，全球鎳礦供應仍將繼續上升。