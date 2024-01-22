10大ETF排行榜 00929榮獲雙冠王 「這檔」外資買最兇

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【旺得富理財網 馮恩惠】台股ETF上周「3王」出爐！成長王復華台灣科技優息（00929）：規模週增107.40億元最多；人氣王復華台灣科技優息（00929）：受益人數週增31887人位居第一；報酬王富邦科技（0052）：股價週漲4.15％拿下冠軍。上週10大受益人新增人氣王前5名分別為復華台灣科技優息（00929）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）、群益半導體收益（00927）、國泰永續高股息（00878）。而國泰台灣5G+（00881）則被外資買超最兇，總計買超1,870.94張。

以下為上週10大ETF人氣王一次看：

1、復華台灣科技優息（00929）：規模週增107.40億元，受益人週增31,887人，股價週跌0.59％。

2、元大高股息（0056）：規模週增62.13億元，受益人週增30,194人，股價週跌1.87％。

3、群益台灣精選高息（00919）：規模週增54.72億元，受益人週增22,625人，股價週漲0.00％。

4、群益半導體收益（00927）：規模週增22.07億元，受益人週增13,955人，股價週跌1.25％。

5、國泰永續高股息（00878）：規模週增16.45億元，受益人週增10,686人，股價週漲0.33％。

6、元大台灣50（0050）：規模週減30.82億元，受益人週增10,292人，股價週漲0.19％。

7、國泰台灣5G+（00881）：規模週減1.92億元，受益人週增4,506人，股價週跌2.44％。

8、元大台灣高息低波（00713）：規模週增4.52億元，受益人週增3,719人，股價週跌0.83％。

9、新光臺灣半導體30（00904）：規模週增2.51億元，受益人週增2,867人，股價週跌0.60％。

10、富邦台50（006208）：規模週增18.97億元，受益人週增2,624人，股價週漲2.38％。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧