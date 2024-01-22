《電機股》東元智慧能源事業群訂單能見度到2026 今年再拚百億元新單

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【時報記者莊丙農台北報導】東元(1504)近年持續投入再生能源市場，2015年跨足儲能領域，完成多起國內外的儲能系統案件，且連續數年取得離岸風電陸域變電站統包工程，累積約2.5GW，市占率國內第一。東元智慧能源事業群除了今年上半年認列今天啟用的台電龍潭儲能系統剩下10％金額外，公司今年持續鎖定台電電網強韌STATCOM專案，希望今年再取得20~30億元相關標案。智慧能源事業群目前在手訂單到2023年底近300億元，包括離岸風電、電網強韌訂單，在手訂單能見度到2026年。

東元智慧能源事業群葉耀仁表示，龍潭儲能是東元第一個大型儲能案件，也是台電第一個大型儲能專案，龍潭儲能平時可調節電網系統頻率，提升供電穩定性。此外，龍潭儲能櫃總計安裝超過600個煙霧、溫度與氣體感測器，24小時監控儲能設施運轉情形，確保系統穩定運作。如遇突發事故亦可藉由儲能櫃內的氣體滅火系統與貨櫃外連接50噸水箱的水霧消防設施雙管齊下，第一時間排除狀況。

除了龍潭儲能系統外，東元去年以44.6億元得標台電位於彰化縣的STATCOM（靜態同步補償器）新建工程案，已經持續建置中，看建置進度陸續金額認列到2026年，今年持續鎖定台電STATCOM專案，今年希望再爭取20~30億元訂單。另外，也爭取IDC數據中心專案訂單，智慧能源事業群全年目標再拚百億元新接訂單。