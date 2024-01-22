南台灣TPASS不再實體過卡 一卡通增新功能方便通勤族

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行政院交通部規劃TPASS公共運輸使用方案，之前購買使用實體卡，必須到 指定據點開卡，並不便利，一卡通22日宣布啟用iPASS MONEY 的「TPASS／MeN Go 南高屏月票過卡」新功能，台南、高雄和屏東使用TPASS月票的通勤族，不需要再至實體的車站、服務處或超商過卡，只要用手機APP就能完成TPASS開卡，為通勤族省下不少時間。

一卡通公司表示，原先購買TPASS ／MeN GO南高屏月票方案，於MeN Go APP／官網APP購買月票後，須於啟用日前，持卡片至高捷車站服務台、TPASS月票服務處或7-ELEVEN ibon過卡，如未完成過卡設定，還是會依照一般電子錢包方式扣款，無法享有TPASS搭乘優惠。

使用一卡通公司全新的iPASS MONEY APP，22日啟用的「TPASS／MeN Go 南高屏月票過卡」新功能，就能快速於APP內完成過卡、啟用，享受TPASS方案，不受時間跟到指定地點的限制，便利對民眾的月票通勤服務流程。

一卡通說，在南台灣之後，未來也將持續開通全台各縣市的TPASS月票啟用APP購買及過卡開卡服務，便利全台民眾簡化購買流程。

一卡通指出，為了鼓勵南高屏生活圈民眾，多多利用TPASS搭乘交通運具，也提醒通勤族使用前，記得要過卡開通，高雄市政府交通局同時提供回饋活動，即日起至113年7月31日前，購買TPASS ／MeN GO南高屏月票方案的持卡人，若透過iPASS MONEY APP完成「TPASS／MeN Go 南高屏月票過卡」，過卡次月15日前，將回饋iPASS MONEY儲值金10元至月票持卡人iPASS MONEY電支帳戶。