佳和董事長翁偉翔：訂單能見度至少半年，審慎樂觀看車材出貨及營運成長

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為了因應電動車用布品市場蓬勃發展，以及供應特斯拉訂單，平織布廠佳和（1449）董事長翁偉翔22日指出，投資22億元在台南新市區興建的新廠，將在第三季申請建照、第四季開工、兩年後完工。

市場估，佳和特斯拉的訂單在2023年僅少量供貨，2024年有望放量，預期會有高二位數、甚至倍數異明顯幅度增加。

佳和係專業平織布製造商，可從進口棉花到紡紗、染紗、織布及染整進行一貫化作業，產品行銷全球23個國家，客戶遍及汽車、服飾、家飾等產業，例如Tesla、Land Rover、lululemon、ARC’TERYX等知名企業皆為其客戶。

翁偉翔表示，佳和看好電動車用布品市場蓬勃發展，擬聘僱176名本國員工，台南新市新廠將可提高生產量能，以及建置打樣研發中心，投入智能化生產，並採用低耗能設備，積極回收製程用水，期望朝向綠色清潔生產，以符合全球品牌廠對淨零碳排的要求，爭取更多訂單。

對於特斯拉訂單的未來發展，翁偉翔指出，產線將配合特斯拉生產量能及製程，滿足客戶所需。據了解，佳和已在墨西哥成立子公司，專為處理北美電動車市場訂單。

除車材用布紡品訂單量明顯成長，佳和指出，手中主要的品牌客戶運動休閒的訂單在今年也比去年有大幅的增加。其中，前五大客戶之一的lululemon，今年下單量預期就會有高成數的增加。

翁偉翔強調，佳和正陸續朝高毛利、高值化紡品轉型、多元發展，今年應可看到成果，對2024年營運成長審慎樂觀。

根據佳和2023年前三季的財報，營業毛利率已達14.01％，較2022年同期提升3.43個百分點。預期，在車材、運動休閒紡品出貨比例提升下，2024年的毛利率還有2-3個百分點提升的空間。