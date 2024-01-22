楊惠宇｜從台積電法說關鍵字選出黑馬股

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台積電（2330）的法說如當頭棒喝，打醒了外資，法說完隔天大買11萬張，助攻股價直接突破600大關收在626元，為公司出了一口氣也狠狠打臉大摩，第四季台幣由32.26升值至30.68，強升4.8％，在大多數電子廠都受到匯損影響下，台積電毛利率還能來到53％，顯見其強勁的競爭力。

台積電的大漲，帶給我們許多投資啟示，指數從去年10月底起漲，一路漲到12月底，但反觀台積電的股價，漲到11/15開始就一直陷入580~590區間，整理了長達二個月的時間，在這中間，許多投資人又對台積電開始產生質疑，但我一直有提醒大家，台積電在三奈米以上是遙遙領先對手，即便2奈米要用到GAA（全柵極環繞）製程，但一來搶先一步使用的三星良率一直不佳，二來台積電在GAA的專利是31.4％，遠高於三星的20.6％，所以真的不用擔心台積電，而我也在1/15日法說前分析580為支撐，法說後590的整理區間會過，如今一一驗證，這告訴我們一個道理：【好的股票，終會反應價值】！

而隨著台積電法說開出，整體合理及目標價，是都可以計算的出來的，但礙於篇幅關係，往後再做更多分析。

台積電為台股護國神山，占台股權重27％，台積電上攻除穩定指數外，同時也代表半導體景氣，台灣半導體產值占全球比重26％為全球第二，台積電如同風向球，預告了春天的訊息，而台積電如同大樹，滋養著底下的小樹茁壯、成長。

台積電法說重點關鍵字：CoWoS產能翻倍、AI營收CAGR50％、3奈米營收三倍跳，其實這些都囊括在一個概念，也就是【AI】，自然也帶出選股方向。

AI的重點首先在IP，電子產品【智慧化】之下，單一晶片功能益發複雜，使得IC設計難度增高，加上先進製程的開發，都使得IP需求增加，所以從去年我才一直呼籲【IP很重要】。

我們常說一個聰明的人做事是【又快又好】，所以速度很重要，M31（6643）USB4IP完成12奈米矽驗證，7奈米及3奈米也己著手進行，股價創下歷史新高，壓回找機會，目前大多數高價股都在月線之上，創意（3443）雖然展望較保守，但去年前三季2個股本的獲利，比力旺（3529）、信驊（5274）來的高，但股價遠遠茖後，將有補漲空間。

台積電今年資本支出300億美元，和去年的304.5億美元相差不遠，也就是原本的老牌供應商還是能維持穩定訂單，漢唐（2404）除2021年外，近期獲利都有二個股本以上，股價雖然己創下歷史新高，但本益比只有約13倍，也吸引投信不停買進、精測（6510）因主力在手機市場加上新建廠房及研發，導致去年獲利大幅衰退，今年將可逐漸回升，股價壓回至502元出現支撐，具技術線型上優勢。

另外2奈米部份，中砂（1560）己開始研發鑽石碟相關產品、家登（3680）則是針對2奈米製程將採用的hith-NA EUV推出第二代EUV POD，毛利率比上代提升10％~20％，股價剛站回均線可以留意。

※本資料由摩爾投顧分析師楊惠宇提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。