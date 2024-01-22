超商攻億元外食商機 國宴主廚牛肉麵就近買、咖哩飯升級再折價

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超商便利又美味的鮮食，成為不少上班族午晚餐的新選擇，據外部統計，台灣高達8成人口是外食族，其中8成消費者2餐以上都在外用餐，外食商機將近5千億，其中超商餐食選擇多、快速覆熱、便利即食等優勢，成為熱門選項之一，讓4大超商持續推陳出新擄獲粉絲味蕾。

OKmart近期聯手國宴主廚溫國智，推一系列「庶民台菜美食」共6道美饌，包括「紅燒牛肉麵」由主廚親自研發及代言，精選鮮嫩牛腱肉，搭配特製紅燒湯底，濃郁誘人；「海鮮粥」以最鮮甜的粥底，加入鮮蝦、竹輪、魚板等豐富食材，兼具營養美味；「雞肉飯」以嘉義知名在地美食為靈感，採用洽富氣冷雞軟嫩雞胸肉，與秘製滷汁，呈現最具傳統的風味。「宮保豬肉燴飯」，將宮保醬與豬肉片完美結合，帶點椒麻香氣更加刺激食慾，預計帶動全店鮮食業績2成。

全家看好台灣喜愛日本飲食文化，20年前即推出日式咖哩，口味不斷精進革新，大受國人喜愛，據內部統計，「咖哩飯」品類已穩居燴飯類熱銷冠軍長達15年，其中兩款「金咖哩」定番商品更榮登去年「全家全明星」鮮食風雲榜TOP10，創下3億銷售佳績。22日恰逢日本全國咖哩日，許多咖哩專賣店會推出特色活動，全家亦宣佈鮮食品牌「金咖哩」美味升級，將首次與知名餐飲集團「欣葉國際」及旗下品牌「欣葉．生活．廚房」攜手合作，24日首波開賣「金咖哩果香甘口咖哩飯」、「金咖哩濃厚辛辣咖哩飯」2款新品，嚴選100％日本直輸咖哩粉，並添加日式職人秘方咖啡粉、特色醋提升咖哩最深沉的「引味」與濃郁感。

全家31日再推大人系「金咖哩極旨黑咖哩牛飯」全新產品搶攻饕客味蕾，嘗得到日式黑咖哩的甘甜酸滋味。歡慶新品上市，凡於全家店舖購買「金咖哩」系列商品，搭配指定副餐即享1件折5元、2件折10元餐促優惠，24日至2月6日期間買再送金咖哩10元購物金優惠券。

7-11主打高檔美味就近買的品牌「星級饗宴」，與紫艷中餐廳、涵碧美饌、台南晶英酒店、台北遠東香格里拉飯店等星級飯店高端餐飲品牌合作，推出新品「紫艷－港式海陸雙拼烏龍麵」、「涵碧美饌－紹興東坡肉御膳」、「晶英－黑晶叉燒油雞雙拼」、「香格里拉－醬皇牛肉飯」皆為星級主廚拿手好菜，商品調味和食材皆相當講究。此外，7-11也因應農曆新年推出兩款海味十足的商品，首次限量推「明太子小龍蝦堡」小龍蝦肉佐檸檬奶油，搭上日本直輸熟成明太子醬，口感鹹香濃郁，以及去年上市兩周熱銷近40萬份的「新極上飯糰－日本帆立貝」回歸。

另24日起上午10點起至2月11日止，7-11於線上APP、LINE官方帳號雙平台推出「好運龍來刮刮樂」活動，每人每日最多可免費玩4次，最低可享CITY系列買一送一起優惠，7-11 APP更加碼於指定活動期間每兌換2次咖啡優惠條碼，即可再送指定CITY飲品同品項買一送一優惠券以及「雙人遊法國巴黎機＋酒」抽獎機會。

再過半個多月將迎來農曆新年，萊爾富特別推「聖筊黃金蛋炒飯」，粒粒分明金黃色的蛋炒飯，鋪上如聖筊般一正一反的香腸，鹹香美味，象徵「聖筊」在手，希望無窮；還有招財納福寓意的「黃金薯餅牛肉堡」，選用多汁的牛肉、酥脆橢圓薯餅及特調醬料混搭，用豐厚的口感，開啟財運豐收的龍年；另有換上新春包裝結合喜氣吉祥話的海苔飯捲全系列，包含「恭喜發財」海苔飯捲-紐澳良烤雞與「吉祥如意」海苔飯捲－鐵板雞腿，以及「招財進寶」海苔飯捲-炙燒牛肉、「財源滾滾」海苔飯捲-韓式雞球乳酪、「花開富貴」海苔飯捲－肉醬雙拼，應景又富有年味，2月20日前到全台門市買指定開運鮮食搭指定飲料可省10元。