狂買6檔債券ETF 8大官股「做1件事」 網一面倒讚

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外資上周五（19）出現認錯行情，大舉回補台股801億元、創史上第2大買超紀錄，不過八大官股卻淡定不為所動，嚴守「買綠賣紅」策略，不僅大舉賣超台股114億元，也出脫台積電1.65萬張、金額高達102億元，且買超元大台灣50反1（00632R）1.8萬張，讓一票PTT網友大讚「割外資韭菜」、「長老是標竿」。

上周連日賣超台股的外資，在台積電法說之後出現認錯行情，買超台股超過801億元，終場指數大漲逾400點。正當市場一片「積」情，八大官股反向操作，大賣台股114億元，且賣超第一名就是台積電，第二名則是緯創1.3萬張。

在買超的部分，除了長榮航一檔買超6,000多張外，其餘全部都以ETF為主，買超最多的ETF仍有債券為主，包含群益ESG投等債20+（00937B）9,700多張、國泰20年美債（00687B）7,800多張、元大美債20年（00679B）7,000餘張、元大美債20年正2（00680L）、統一美債20年（00931B）4,100多張、元大投資級公司債（00720B）2,900多張共6檔。

不過若統計上周全周，買超前3名仍以高股息ETF為主，分別為復華台灣科技優息（00929）7.3萬張、元大高股息（0056）4.2萬張及群益台灣精選高息（00919）3.3萬張。

賣超前3名則以面板股群創為主，總計買超4.1萬張、台積電1.6萬張及中信金1萬張。

對於八大官股上周五大幅減碼台股，且大賣台積電，PTT網友紛紛表示佩服，狂讚「賺爛了」、「長老把貨倒回去給外資」、「長老讓小兒跪舔」、「綠買紅賣，股市聖經」、「長老真是低買高賣的標竿」、「買第一的是50反耶」、「賺到流湯」。

統計上周八大官股買超前十名為：復華台灣科技優息73,552張、元大高股息42,712張、群益台灣精選高息33,093張、群益ESG投等債20+23,915張、中信中國高股息21,831張、國泰永續高股息17,063張、聯電17,059張、新光金15,015張、臺企銀14,739張、長榮航14,482張。

上周八大官股賣超前十名為：群創41,414張、台積電16,589張、中信金10,197張、日月光投控6,324張、大聯大5,461張、富喬5,105張、台船5,078張、復華富時不動產4,506張、緯創4,379張、元大台灣50反1 4,348張。

免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。