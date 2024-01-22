東元工程團隊完成台電全台最大儲能指標案 桃園龍潭儲能系統正式啟用

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東元（1504）今（22）日表示，台電在全台自建最大的儲能場-龍潭儲能系統今（22）日舉行啟用典禮，承攬該儲能場統包工程的東元電機團隊，正式將龍潭儲能系統交付給台電。東元電機邱純枝董事長表示，龍潭儲能系統是台灣淨零轉型中的重要里程碑，東元團隊如期如質完成本案，展現了東元在大型儲能和風能系統建置方面的實力，與攜手合作國際儲能大廠的豐富經驗，更重要的是，東元與台電的共同目標都是以台灣電網的安全、穩定為第一要務。

龍潭儲能系統佔地達0.66公頃、配備25個貨櫃、裝置容量60MW／80MWh、總儲電量達80MWh，這相當於近8,000戶家庭一整天的用電量，佔台電自建儲能容量的37.5％。

為使台灣的電力系統更加安全而穩定，東元團隊在統包工程的執行中，特別針對儲能安全進行了多重的防護措施，包括「氣體偵測器」、「隔離開關」、「潔淨氣體滅火藥劑」等設備，以確保在任何情況下都能迅速而有效地應對潛在的風險。

此外，東元還引進儲能管理系統（ESMS），每10秒即主動上傳系統運轉狀態，東元表示，實際測試儲能系統總反應速度為小於0.4秒，這項結果優於規範小於1秒的需求，且執行率超過99％（優於規範的95％）。不但可提高對儲能系統的控制能力，更靈活地調節供需，確保電力網絡的平穩運行。

龍潭儲能系統是屬於國家重要等級建設，未來離岸風電大量加入台電系統後，儲能系統在電網穩定性上，將扮演重要角色。

東元團隊在近年持續投入再生能源市場，於2015年跨足儲能領域，完成多起國內外的儲能系統案件，且連續數年取得離岸風電陸域變電站統包工程，累積約2.5GW，市占率國內第一。

東元表示，本案攜手國際儲能龍頭大廠Fluence，致力於將國際一流儲能系統工程技術生根台灣，持續將國際案場經驗、安全可靠的產品、先進的技術、以及在地交付服務，帶進台灣儲能市場。